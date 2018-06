Wszystkiego po trochu: ciepło i słonecznie, ale także deszcz i burze

Prognoza pogody na dziś: pochmurno, miejscami deszczowo - 14-06-2018 W całym kraju na niebie będzie dużo chmur. We wschodnich regionach może spaść deszcz, niewykluczone są też burze. czytaj dalej

Weekend przeważnie pogodny



W piątek na Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie popada przelotny deszcz. Lokalnie mogą pojawić się burze. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w porywach burzowych powieje do 90 kilometrów na godzinę.

Na wschodzie i Podkarpaciu prognozuje się przelotne opady deszczu i burze. Poza tym sobota będzie pogodna. Termometry wskażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu i północnego wschodu. Towarzyszący burzom - w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h..

Prognoza na sobotę i niedzielę

W niedzielę na zachodzie i południu Polski popada przelotny deszcz. Synoptycy prognozują burze - lokalnie z gradem. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Pomorzu do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h, przeważnie ze wschodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Kolejny tydzień też zacznie się ciepło



Na zachodzie Polski zapowiada się pogodny poniedziałek. Poza tym popada przelotny deszcz, na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Towarzyszący burzom osiągnie prędkość do 90 km/h.

Prognoza na poniedziałek i wtorek

We wtorek cieszyć się będziemy słońcem. Termometry wskażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy i północnego zachodu.