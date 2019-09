Prognoza pogody na dziś: pogodny dzień, do 23 stopni - 06-09-2019 Piątek w niemal całym kraju zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Zgodnie z prognozami do Europy dotarło ochłodzenie. Dobrze widać to po sytuacji, jaka panuje na przykład na niemieckim szczycie Zugspitze. W środę temperatura maksymalna wynosiła tam aż 10 stopni Celsjusza. Co - jak podkreślił Wasilewski - na wysokości niemal trzech tysięcy metrów nad poziomem morza jest rzadkością. Dodatkowo na szczycie było również bezśnieżnie.

Zupełnie inaczej było już w piątkowy poranek. Termometry pokazały tam -4,4 stopnia Celsjusza. Spadł też śnieg. - W tej chwili pokrywa śnieżna ma pięć centymetrów, a w najbliższych dniach temperatura ma spaść do -7 stopni - mówił w piątkowy poranek w programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski.

- Porównanie dobrze oddaje to, co dzieje się teraz w europejskiej pogodzie na zachód od naszych granic. Wtargnęło chłodne powietrze i my również poczujemy ochłodzenie - mówił.

Minimalna temperatura odnotowana dzisiejszej nocy (wetteronline.de)

Skąd śnieg i ochłodzenie?

Wzrósł tragiczny bilans huraganu Dorian. Żywioł osłabł, ale nadal niesie zagrożenie - 06-09-2019 Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych huraganu Dorian. Na Bahamach nie żyje co najmniej 30 osób - poinformował minister zdrowia tego wyspiarskiego kraju Duane Ernest Sands. W Stanach Zjednoczonych - w czasie przygotowań przed uderzeniem żywiołu - zginęły cztery osoby. Teraz Dorian przesuwa się wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. Nadal niesie silny wiatr i może powodować zalania. czytaj dalej

Na zdjęciach satelitarnych Europy widać dużą strefę zachmurzenia. Związana jest z niżem, którego centrum znajduje się obecnie nad Alpami. To właśnie jest przyczyna śniegu, który tam spadł oraz pogorszenia pogody w naszej części Europy.

- Na razie te chmury widać na południe od naszych granic - głównie nad Czechami, Niemcami, Austrią i Węgrami. Częściowo także na północy Włoch i nad Szwajcarią. Ten niż, który jest nad Alpami i przyniósł tam opady śniegu i chłodną pogodę, będzie teraz przemieszczał się na północ i północny wschód - tłumaczył Wasilewski.

Co to oznacza dla Polski? Niż będzie przemieszczał się właśnie w kierunku naszego kraju, a jego centrum znajdzie się dokładnie nad nami już w sobotę. Co prawda niż nie jest bardzo głęboki, a co za tym idzie aktywny i bardzo intensywny, ale będzie odpowiadał za opady deszczu w naszej części Europy.

- Będzie strefa powietrza zdecydowanie wilgotnego, będą opady deszczu. Na razie jeszcze nie będzie śniegu, ale w czasie następnej nocy na przykład w Tatrach może prószyć śnieg - wyjaśnił prezenter pogody.

Zachmurzenie nad Europą w piątkowy poranek (sat24.com)

Wilgotna pogoda ma być związana z napływem chłodniejszego powietrza. To właśnie ono sprawi, że na termometrach nie będzie już wysokich wartości, ale najwyżej 17-18 stopni Celsjusza. Wasilewski powiedział, że choć jeszcze w piątek pogoda jest słoneczna, to w nocy i w sobotę od strony południowego zachodu do Polski wejdą opady deszczu, które będą przemieszczać się na północny wschód.

- Spodziewamy się pogody deszczowej i pochmurnej, o kilka stopni chłodniejszej - zapowiedział. Ładniej może być jedynie na zachodzie kraju.