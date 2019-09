Wtorek jeszcze miejscami deszczowy. Kolejne dni ze słońcem

Alarmy IMGW. W wielu miejscach pogoda może być groźna - 09-09-2019 W wielu regionach wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. czytaj dalej

Do 26 stopni

We wtorek w województwach północnych będzie przeważnie pochmurno i deszczowo. Na Pomorzu Zachodnim suma opadów może osiągnąć do 20-30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo, a miejscami umiarkowanie. W województwach północnych porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Środa zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

W czwartek na niebie możemy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Brak opadów

Piątek również przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Początek weekendu będzie pogodny. W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę