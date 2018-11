Prognoza pogody na jutro: ciepły, ale deszczowy dzień - 12-11-2018 We wtorek w większości kraju spadnie deszcz. Jak na listopad, będzie jeszcze dość ciepło, na termometrach zobaczymy do 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Drogi będą śliskie

W nocy w większości kraju pogoda będzie sprzyjała kierowcom, nie przewiduje się większych utrudnień. Poruszanie się po drogach będzie utrudnione jedynie na Pomorzu i i na terenach zachodnich. Spadnie tam przelotny deszcz, do 5 litrów na metr kwadratowy.

We wtorek zasięg niekorzystnej aury się powiększy i już w większości regionów warunki do podróżowania będą utrudnione. Kierowcom przeszkadzać będzie deszcz. Na północy spadnie go od 5 do 10 l/mkw, a na południowym zachodzie - od 2 do 7 l/mkw. W związku z tym drogi mogą być śliskie, a widzialność - utrudniona.

Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie przez cały dzień ma być pogodnie.