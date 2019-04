Wydano alarmy. Dokuczą nam przymrozki

Prognoza pogody na dziś: na termometrach maksymalnie 13 stopni - 14-04-2019 W niedzielę na ogół będzie pogodnie, miejscami może popadać deszcz ze śniegiem i deszcz. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed przymrozkami. Możemy spodziewać się ich także w kolejnych dniach - obowiązuje prognoza zagrożeń.

W województwie warmińsko-mazurskim w nocy z soboty na niedzielę spodziewane są przymrozki. Synoptycy IMGW prognozują spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza, przy gruncie do -6 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do poniedziałku do godziny 8.

Alertem objęto powiaty: szczycieński, nidzicki, działdowski, nowomiejski, ostródzki, iławski, olsztyński, Olsztyn, elbląski, Elbląg, braniewski, bartoszycki i lidzbarski.

Mroźno też w kolejnych dniach

Przymrozki nie odpuszczą w kolejnych dniach. W niedzielę, oprócz województw w których obowiązują ostrzeżenia, synoptycy IMGW planują wydać alerty w innych regionach. Tak ma być między innymi w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Temperatura przy gruncie może spaść do -4 st. C, a miejscami nawet do -6 st. C.

Kontynuacja przymrozków

W poniedziałek ostrzeżenia przed przymrozkami mogą objąć większość regionów kraju. IMGW planuje wydać je w woj. podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Przy gruncie temperatura może spaść do -4 st. C.

Wtorek z przymrozkami

Niska temperatura może być też zagrożeniem we wtorek. Alert przed przymrozkami może zostać wydany w woj. zachodniopomorskim, lokalnie przy gruncie temperatura może spaść do -4 st. C.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.