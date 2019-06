Wydano ostrzeżenia IMGW. Sprawdźcie, gdzie może być niebezpiecznie

Prognoza pogody na dziś: ulewny deszcz i gradobicia - 08-06-2019 W wielu miejscach kraju prognozowane są opady - lokalnie intensywne. Uwaga: kiedy zagrzmi, z nieba może spaść grad. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Pogoda w najbliższych dniach może być niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, w niemal całej Polsce.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

- na terenie całego województwa pomorskiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia mają wygasnąć w sobotę o godzinie 18;

- we wszystkich powiatach woj. kujawsko-pomorskiego poza nakielskim, żnińskim, mogileńskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia mają wygasnąć w sobotę o godzinie 19;

- na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw. Lokalnie, zwłaszcza w północnej części województwa, może spaść do 40 l/mkw. deszczu oraz mogą wystąpić porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia mają wygasnąć w sobotę o godzinie 20.30.

- we wschodniej połowie woj. łódzkiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia mają wygasnąć w sobotę o 19.30.

- w całym woj. warmińsko-mazurskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia mają obowiązywać do soboty do godz. 23.

- w całym woj. podlaskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia najprawdopodobniej wygasną o północy w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać w sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Mogą dotyczyć województw:

- warmińsko-mazurskiego, gdzie prognozuje się wystąpienie po południu i wieczorem silnych burz z opadami deszczu wynoszącymi do 30-40 l/mkw., lokalnie około 50 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać do do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad;

- mazowieckiego, gdzie prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 30 l/mkw., lokalnie około 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać także żółte ostrzeżenia. Te mogą pojawić się się także dla województw:

- lubelskiego, gdzie burzom towarzyszyć mogą opady deszczu rzędu 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., a także porywy wiatru osiągające do 80 km/h;

- podkarpackiego i małopolskiego, w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Ostrzeżenia mają pojawić się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Burze mogą dawać się we znaki także w niedzielę. W województwach wielkopolskim i łódzkim synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu do 10 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75-80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alerty mogą zostać wydane między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać przed burzami z gradem również w poniedziałek. Ostrzeżenia mogą pojawić się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Prognozowane są tam lokalne burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Alarmy mają pojawić się między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.