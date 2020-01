Pogoda na dziś: pochmurny dzień, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem - 07-01-2020 We wtorek będzie na ogół pochmurno. Miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie pięć stopni Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek o poranku mróz występował w kilku częściach Europy. Termometry pokazały od -16 do -14 stopni Celsjusza między innymi w Karpatach i na Bałkanach. W Zakopanem temperatura spadła do -11 st. C.

- Kolejne siedlisko mrozu to północ Skandynawii. Tutaj jest około -19 stopni. W Rosji, na północny wschód od Moskwy, mamy -15, -16 stopni - wyliczał Wasilewski. Mróz chwycił też na wyżynach Hiszpanii, a mieszkańcy zobaczyli na termometrach nawet -4 st. C.

Wystarczy jednak spojrzeć na Sztokholm, żeby znaleźć pięć stopni na plusie. Nawet w Sankt Petersburgu i Helsinkach termometry pokazały jeden stopień powyżej zera.

Na poniższej mapie widać wartości temperatury we wtorek rano w Europie:

Temperatura w Europie we wtorek rano

Temperatura wzrośnie

Za pogodę w Europie odpowiadają obecnie cztery ośrodki baryczne. Pierwszy, zimny wyż, znajduje się obecnie nad Rumunią. Za jego sprawą w tym regionie niebo się rozpogodziło, a temperatura znacznie spadła. Drugi z wyżów jest nad Hiszpanią. I to on odpowiada za tamtejszy nocny przymrozek. Natomiast na północy ulokowały się dwa niże.

Powietrze wokół niżów przemieszcza się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a w wyżach zgodnie z tym ruchem. W związku z tym popłynie do nas ciepłe powietrze znad Atlantyku, co widać na poniższym rysunku.

Sytuacja pogodowa w Europie

"Prognoza bardzo daleka od zimy"

Tomasz Wasilewski przedstawił wstępną prognozę temperatury na czwartek i piątek.

- Na zachodzie Polski w czwartek i piątek może być 10 stopni powyżej zera. Dotyczy to Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i północy kraju. To ciepło, które przyjdzie z zachodu, spowoduje, że będzie nawet 10 stopni ciepła. Wygląda to wiosennie. To jest prognoza bardzo daleka od zimy i od stycznia. Utworzy się taśmociąg przenoszenia ogromnych ilości ciepła z zachodu na wschód kontynentu - podsumował prezenter.

Prognozowana temperatura na czwartek/piątek

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: