Wysoki poziom wody w Wiśle. Drugi stopień zagrożenia na Pomorzu

Na horyzoncie 30 stopni Celsjusza - 30-05-2019 Z każdym dniem będzie coraz cieplej. We wtorek na termometrach lokalnie zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Wisła nadal stanowi zagrożenie. Tym razem niebezpiecznie może być na Pomorzu.

W województwie pomorskim wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Na Wiśle w rejonie Tczewa obserwowany jest wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby przewiduje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert będzie obowiązywał do godziny 18 w piątek.

Na Pomorzu, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej przez Włocławek, w ujściowym odcinku Wisły przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w Zatoce Gdańskiej nie spowoduje utrudnień w odpływie wody z Wisły do morza. Alert wygaśnie w sobotę w południe.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Sytuacja na rzekach

Około godziny 17 stany alarmowe wód były przekroczone w miastach:

- Kępa Polska na rzece Wisła (woj. mazowieckie),

- Wyszogród na rzece Wisła (woj. mazowieckie),

- Jawiszowice na rzece Wisla (woj. małopolskie),

- Trybsz na rzece Białka (woj. małopolskie).

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan rzek w Polsce o godzinie 17 (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan wody w rzekach w Polsce o godzinie 8 (pogodynka.pl/polska/hydro)

Przekroczone stany ostrzegawcze na Kujawach

Przez województwo kujawsko-pomorskie przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle, ale sytuacja jest pod kontrolą - poinformowali w czwartek we Włocławku wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca. W związku z większym napływem wody zwiększono przepływ wody przez stopień wodny we Włocławku.

Obecnie dopływ wody do tamy wynosi 3600 metrów sześciennych na sekundę, a zrzut - 4000 metrów sześciennych na sekundę. Stan wody na wodowskazie we Włocławku wynosi 534 centymetrów, przy stanie ostrzegawczym 530 i alarmowym - 650 cm.

Rój pszczół w centrum miasta - 30-05-2019 Niecodzienna akcja straży pożarnej odbyła się w centrum Szczecina. Na skrzyżowaniu ulic pojawiły się setki pszczół. Konieczne było zatrzymanie ruchu. czytaj dalej

- Fala wezbraniowa przechodzi przez województwo kujawsko-pomorskie. Sytuacja jest poważna, ale stabilna. Mamy przekroczone stany ostrzegawcze, woda w niektórych miejscowościach, takich, jak Toruń czy Chełmno może przekroczyć stany alarmowe, ale nieznacznie. Mamy kontrolę nad wszystkim. Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego w gminach nadwiślańskich spowodowało przygotowanie się wszystkich służb na wypadek trudniejszych sytuacji, chociaż ich nie przewidujemy - powiedział na konferencji wojewoda Bogdanowicz.

Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca podkreślił, że stopień wodny we Włocławku jest obiektem szczególnej troski, gdyż jest to samotny stopień wodny na Wiśle.

- Mamy poważną sytuację, ale pod kontrolą. Nasze służby działają, monitorują sytuację, zbieramy na bieżąco wszystkie analizy i dane meteorologiczne i hydrologiczne. W tej chwili mamy falę wezbraniową, która jest trochę większa niż planowaliśmy na początku, to powoduje, że musimy trochę więcej wody zrzucać ze zbiornika, a to może spowodować, że w Toruniu możemy mieć przekroczone stany alarmowe, ale nieznacznie. Nie spowoduje to żadnych perturbacji dla mieszkańców, może tak jak w Warszawie będą zalane brzegi i promenada - zaznaczył Daca.