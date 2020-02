Pogoda na dziś: wiele pochmurnych i deszczowych regionów - 03-02-2020 W poniedziałek opady deszczu nie pojawią się tylko w północno-wschodniej części kraju, a w górach popada śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie do 9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia na terenie województw

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, na rzekach Przymorza spodziewane są wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich. W zlewni rzeki Słupi i Wieprzy lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Z uwagi na wysokie napełnienie Bałtyku (547 centymetrów) oraz prognozowaną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.

Alarmy wygasną o godzinie 9 w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim i o godz. 14 w woj. pomorskim.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek na północnym wschodzie kraju możemy spodziewać się niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Synoptycy Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

W nocy z wtorku na środę w woj. warmińsko-mazurskim prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -4 do -2 stopni Celsjusza, przy gruncie termometry mogą pokazać od -5 do -3 st. C. Tej samej nocy w woj. podlaskim temperatura minimalna może spaść od -5 do -3 st. C, przy gruncie od -6 do -4 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zgodnie z definicją IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.