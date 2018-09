Pogodę w Polsce kształtują dwa ośrodki ciśnienia - wyż znajdujący się nad południową Skandynawią i niż nad Włochami. Dzięki nim napływa do Polski ciepłe powietrze z Bliskiego Wschodu. Pogodową sytuację opisywał we "Wstajesz i weekend" prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

- Ważne są teraz dwa układy ciśnienia, które decydują o pogodzie w Polsce - zaznaczył Wasilewski.

Pierwszym z nich jest wyż, znajdujący się na południu Skandynawii, między Danią, Szwecją i Norwegią. Drugim równie ważnym ośrodkiem jest niż, który ulokował się na północy Adriatyku, nad północnymi Włochami.

- My jesteśmy między tym wyżem z północy a niżem z południa - dodał prezenter pogody. To właśnie dzięki tej sytuacji do Polski napływa ciepłe powietrze.

Napływa ciepło

Masy powietrza przemieszczają się wokół tych ośrodków ciśnienia. W niżu wędrują odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, natomiast w wyżu zgodnie z tym ruchem. Widać to na poniższej mapie.

Jeśli wyobrazimy sobie ten ruch w ośrodkach ciśnienia, to zrozumiemy, że dzięki niemu do Polski napływają ciepłe masy powietrza ze wschodu i południowego wschodu. - To jest o tyle ciekawa sytuacja, że prawie zawsze ciepła pogoda kojarzy nam się z ciepłem płynącym od strony Afryki - zaznaczył prezenter. Ta sytuacja na poniższej mapie oznaczona jest czerwonymi strzałkami.

- Teraz sytuacja jest inna, bo dostajemy powietrze z Bliskiego Wschodu, czyli z tego miejsca, gdzie stykają się Afryka, Azja i Europa. Od strony Turcji, Iraku, Iranu, Arabii Saudyjskiej - dodał. - Warto powiedzieć, że ten napływ ciepła jest tak intensywny, że wczoraj na południu Ukrainy w mieście Krzywy Róg zanotowano 36 stopni. U nas temperatura z tego samego powodu, czyli tego ciepłego powietrza płynącego sobie od strony południowo-wschodniej, wzrastać będzie do 28 stopni - zaznaczył prezenter.

Napływa ciepłe powietrze z Bliskiego Wschodu

Rekordy września

Będzie ciepło, jednak do wrześniowego rekordu zabraknie dużo. Najwyższą temperaturę odnotowano bowiem w 2015 roku w Tarnowie i wyniosła 36,8 st. C. Najchłodniej natomiast również było w obecnym województwie małopolskim w Jabłonce. Tam w 1970 roku na termometrach pojawiła się wartość -6,4 st. C.

- Zobaczmy ten ogromny zakres możliwości września. To jest prawie 43,2 stopnia różnicy - podkreślił prezenter.

Rekordowa temperatura we wrześniu w Polsce

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: