Wyż i niż zaciągają do nas ciepło. Szaro, buro i ponuro może być jeszcze kilka dni

"Pogoda jest wybitnie smogowa". Jesteśmy na niechlubnym pierwszym miejscu w Europie - 09-11-2018 W piątek w Polsce jakość powietrza jest najgorsza w Europie. W wielu miejscach dusi smog.

Płynie do nas ciepło, ale to niekoniecznie dobrze

- Mamy dwa ważne ośrodki ciśnienia, które decydują o pogodzie w Europie. Jeden to niż znajdujący się na zachód od Wielkiej Brytanii, a drugi to rosyjski wyż na północnym wschodzie kontynentu - powiedział Wasilewski.

Te dwa oddalone od Polski ośrodki ciśnienia uruchomiły południową cyrkulację powietrza. Wokół niżu ruch powietrza obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w wyżu zgodnie. I jeśli wyobrazimy sobie tak obracające się ośrodki ciśnienia, to zauważymy, że zaciągają one do nas powietrze z południa - znad Morza Śródziemnego, a częściowo także znad Morza Czarnego.

- To powietrze jest wilgotne, stąd chmury i mgły, ale równocześnie ciepłe. W niektórych miejscach o poranku mamy dziewięć stopni. Jak na listopad to dobry wynik - powiedział prezenter.

Taka sytuacja pogodowa będzie utrzymywać się przez kilka dni.

- Ta cyrkulacja powietrza, ciepłego i wilgotnego, utrzyma się prawdopodobnie do wtorku - zaznaczył Wasilewski.

Lokalne opady

Miejscami w piątek może spaść deszcz. Dlatego, że nad Europą znajduje się ciepły front atmosferyczny, który podąża nad Skandynawię.

- I z tego ciepłego frontu może w piątek pokropić na Pomorzu Zachodnim, głównie pod Szczecinem i w Świnoujściu - dodał Wasilewski.

Do Polski napływa ciepłe i wilgotne powietrze