Wyż znad Rosji przynosi nam ciepło. Najbliższe dni pogodne, ale wietrzne

Prognoza pogody na 16 dni: ochłodzenie i szybki powrót ciepła - 31-03-2019 Po małym ochłodzeniu na samym początku kwietnia szybko ociepli się nawet do 20 stopni. czytaj dalej

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby kształtuje wyż znad Rosji, za sprawą którego zacznie do nas płynąć ciepłe powietrze polarne morskie

Wtorek zapowiada się na ogół słonecznie, miejscami mogą pojawić się chmury. Temperatura sięgnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni. Okresami w porywach może rozpędzić się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Ciepło, do 20 stopni

Przed nami pogodna środa. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni, okresami w porywach powieje z prędkością 40-70 km/h.

Również czwartek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z południowego zachodu. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Przelotne opady

W piątek tylko na wschodzie będzie pogodnie. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie zmienne i przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr ze wschodu. Okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h.

Na sobotę synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę