Wzmaga się wiatr w Polsce. Ostrzeżenia przed bardzo silnymi porywami

Dość silny wiatr w Polsce nie odpuszcza. Już od godziny 8 na Pomorzu można było odnotować maksymalną prędkość wiatru dochodzącą do pięciu stopni w skali Beauforta, co odpowiada 35 kilometrom na godzinę. Takie wartości odnotowano w Łebie i na Helu.

O godzinie 11 prędkość porywów wiatru w Łebie wzrosła do sześciu stopni w skali Beauforta, co odpowiada 44 km/h. Jednocześnie na Helu, w Lęborku, Gdańsku i Ustce odnotowano prędkość wiatru dochodzącą do pięciu stopni w skali Beauforta. Taką samą prędkość porywów zanotowano również w woj. warmińsko-mazurskim - w Elblągu.

Jak prognozują synoptycy, prędkość wiatru w środę może wzmagać się z każdą kolejną godziną. Silny wiatr może towarzyszyć mieszkańcom Pomorza i Pomorza Zachodniego także w kolejnych dniach.

Ostrzeżenia na wybrzeżu

W środę rano IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Komunikat dotyczy powiatów leżących najbliżej wybrzeża.

W województwie zachodniopomorskim w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, wiatr powieje ze średnią prędkością około 30-45 kilometrów na godzinę. W porywach rozpędzi się do 85 km/h. Będzie wiać z kierunku południowo-zachodniego.

W województwie pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, kartuskim, gdańskim, nowodworskim średnia prędkość wiatru wyniesie ok. 50-65 km/h. W porywach może miejscami rozpędzić się do 80-90 km/h. Istnieje trzydziestoprocentowe prawdopodobieństwo, że lokalnie porywy mogą osiągnąć prędkość nawet 95 km/h. Powieje z zachodu.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń

W nocy ze środy na czwartek w woj. zachodniopomorskim i pomorskim może powiać ze średnią prędkością od 30 do 45 kilometrów na godzinę. Prędkość porywów na Pomorzu Zachodnim może dochodzić do 80 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu do 95 km/h. W czwartek i w nocy z czwartku na piątek siła porywów spadnie. Ich prędkość nie powinna przekraczać 70-75 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia na środę i czwartek (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.