Prognozy zagrożenia pożarami

Wysoka temperatura i brak opadów deszczu to czynniki, które stwarzają w wielu regionach Polski zagrożenie związane z wystąpieniem pożarów lasów. W województwie zachodniopomorskim już obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia. W najbliższym czasie aura niestety będzie to ryzyko potęgować. Na początku przyszłego tygodnia spodziewane są temperatury sięgające nawet do 30 stopni Celsjusza. Spowoduje to dodatkowe wysuszanie ściółki leśnej. Służby alarmują, aby uważać podczas leśnych wędrówek i stosować się do zaleceń.

Jak prognozują Lasy Państwowe, w ciągu najbliższej doby najgroźniejsza sytuacja będzie występować w południowej części województwa lubuskiego oraz na krańcach północno-wschodnich. Tam zagrożenie pożarami w sobotę będzie największe.

W województwach lubelskim, opolskim, dolnośląskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz w części województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego wystąpi średnie zagrożenie pożarami.

Najlepsza sytuacja będzie w lasach województw mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego - tam zagrożenie pożarowe będzie małe. To jednak nie zwalnia z zachowania ostrożności.

120 pożarów w zachodniopomorskim

- Jakakolwiek rzucona iskra, rzucony niedopałek, niedogaszony grill, czy ognisko niestety może spowodować nam pożar. W naszym regionie jest bardzo ciężka sytuacja. Odnotowaliśmy już blisko 120 pożarów lasów - poinformował Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Dodał też, aby pamiętać, że 90 procent, czyli praktycznie wszystkie pożary na terenach leśnych, to pożary spowodowane przez człowieka i przez jego nieostrożne działanie.

Mała iskra, a kilka dni gaszenia

- Przy takiej suszy, jaką obecnie mamy, pożar powstaje błyskawicznie - podkreśla Jacek Sidorko ze Służby Leśnej Nadleśnictwa Kliniska.

Straż pożarna prosi o to, aby nie wyrzucać w lasach niedopałków papierosów i nie rozpalać ognisk. Niedozwolone jest urządzanie grilla w lesie, co w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularne. Sucha ściółka może zapalić się nawet od najmniejszej iskry i spowodować pożar, który strawi pokaźne obszary. Jego gaszenie może potrwać nawet kilka dni.

Podczas pożaru lasu wydziela się również toksyczny dym, który może negatywnie wpłynąć na środowisko. Doprowadza on do degradacji całego ekosystemu na danym terenie, a jego odradzanie się może trwać nawet dziesiątki lat. Pożar stawia w dużym niebezpieczeństwie także leśne zwierzęta. Warto o tym pamiętać, decydując się na wycieczkę do lasu w gorące i upalne dni.