Gdy Europa zamarzała, na biegunach topniał lód - 07-03-2018 Podczas gdy w Europie szalała "Bestia ze Wschodu", na biegunie północnym topniał lód. Na niektórych obszarach Arktyki pod koniec lutego było nawet o 25 stopni Celsjusza cieplej niż zwykle o tej porze roku. Klimat ociepla się tam dwukrotnie szybciej czytaj dalej

Piątek z porywistym wiatrem

Czwartek będzie przeważnie pochmurny. Mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 997 hPa.

W piątek niebo pozostanie pochmurne, jednak pojawią się przejaśnienia. Popada przelotny deszcz, a na północy także śnieg z deszczem. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Górnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Miejscami w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Rozkład i wysokość opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Sobota z przelotnym śniegiem

W pierwszy dzień weekendu wiosna zetrze się z zimą. Na Suwalszczyźnie przelotnie poprószy śnieg, zaś w pozostałych regionach niebo okaże się pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C. na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wiosenna niedziela

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach może rozpędzić się do 60 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Pochmurny poniedziałek

Nowy tydzień rozpocznie się pochmurno. W całym kraju popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschodu, okresami w porywach do 60 km/h.