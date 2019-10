Mgły utrzymują się nad Polską. Ostrzeżenia IMGW w kilku województwach - 23-10-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silną mgłą na terenie czterech województw. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem. czytaj dalej

W czwartek, kiedy opadną poranne mgły, niebo przysłonięte będzie w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Podlasiu do 25 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA IMGW

Słońce wyjrzy zza chmur

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pierwszy dzień weekendu będzie na ogół słoneczny. Jedynie na północy kraju okresami na niebie pojawią się chmury. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Przelotny deszcz

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne, prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie zmienne. Na północy przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek