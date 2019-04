Jeszcze będzie mroźno. Ostrzeżenia w 15 województwach - 15-04-2019 Polska wciąż pozostaje pod wpływem zimnego arktycznego powietrza z północy i północnego wschodu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed przymrozkami. czytaj dalej

Miejscami popada

Na razie do Polski nadal napływa co prawda chłodne, arktyczne powietrze, jednak w kolejnych dniach szykuje się spora zmiana. Na pytanie - co odpowiada za taką pogodę w naszym kraju - odpowiedział Tomasz Wasilewski prezenter pogody tvnmeteo.pl

We wtorek ma być przeważnie słonecznie. Jedynie we wschodnich regionach kraju zachmurzenie wzrośnie i pojawią się tam opady deszczu. Lokalnie spadnie do 6 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

W środę na południowym wschodzie Polski niebo zasnują chmury i możliwe są tam opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Prognoza pogody na Wielki Czwartek

W czwartek na Podkarpaciu synoptycy zapowiadają opady deszczu. Poza tym dzień zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na Wielki Piątek

Piątek okaże się pogodny. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z północnego wschodu.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę

Sobota zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.