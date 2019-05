Wyjątkowo zimny maj. W prognozach "silne wahania temperatury i niestabilność atmosfery" - 16-05-2019 - Dałoby się odkręcić kurek z ciepłym powietrzem? - takie pytania zadają meteorologom Polacy zniechęceni zimnem. Jest nieprzyjemnie, ale taki czasem bywa polski maj. Kora śpiewała kiedyś "dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi (…) zimny kraj, zimny maj…" - pisze dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

W piątek na terenie całego kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu do 21 st. C w centrum i na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Tylko w niektórych miejscach pogodnie

Na sobotę na Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym i Górnym Śląsku zapowiadana jest pogodna aura. Poza tym możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatura maksymalna osiągnie wartość od 21 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 70 kilometrów na godzinę.

Niedziela jedynie na Dolnym Śląsku będzie pogodna. W pozostałych regionach kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W dzień możemy spodziewać się maksymalnie od 22 st. C na Podkarpaciu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek na Suwalszczyźnie będzie pogodny. W pozostałych regionach może przelotnie padać deszcz, niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Dolnym Śląsku do 26 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Na wtorek prognozowane są przelotne opady deszczu i burze w całej Polsce. Maksymalna temperatura wyniesie od 21 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr, wiejący w porywach burzowych do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)