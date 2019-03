Z każdym dniem coraz cieplej. Po przelotnych opadach wróci pogodna aura

Pierwszy śnieg tej wiosny - 25-03-2019 Zima nie odpuszcza. W województwie zachodniopomorskim spadł śnieg. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy od Reporterów 24. czytaj dalej

Przelotne opady deszczu

Wtorek przyniesie pogodną aurę jedynie mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

W środę na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce może przelotnie popadać. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek zapowiada się pogodnie na północy kraju. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Pomorzu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodnie i ciepło

Na piątek w całym kraju prognozowana jest pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, a wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Początek weekendu również okaże się pogodny. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę