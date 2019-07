Pożar na chorwackim festiwalu. Tysiące ewakuowanych osób - 16-07-2019 W lesie w pobliżu plaży Zrće na chorwackiej wyspie Pag, gdzie odbywał się coroczny festiwal hip-hopowy, wybuchł potężny pożar. Ewakuowano blisko 10 tysięcy osób. czytaj dalej

Burzowo

W środę na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Kujawach i Mazowszu prognozowane są przelotne opady deszczu. Na Lubelszczyźnie, Podlasiu i we wschodnich częściach Mazowsza możliwe są również burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek w całym kraju przyniesie zachmurzenie zmienne małe i umiarkowane. Na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podlasiu burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami do 6-0-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Piątek na południu i zachodzie będzie deszczowy, mogą wystąpić również burze z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. i porywami o prędkości 60-80 km/h. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Weekend bardzo ciepły, ale deszczowy

Weekend rozpoczniemy zmiennym zachmurzeniem, przelotnym deszczem oraz burzami. W sobotę podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu i powieje z prędkością 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Podlasiu do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Niedziela również przyniesie zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz oraz wyładowania z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami o prędkości 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Podlasiu do 31 st. C na Dolnym Śląsku.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę