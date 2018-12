Z każdym dniem coraz zimniej. Popada deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg

Najbliższe dni będą pochmurne i deszczowe. Na początku przyszłego tygodnia synoptycy nie wykluczają opadów śniegu. Temperatura będzie konsekwentnie spadać, by we wtorek nie przekroczyć czterech stopni Celsjusza.

Miejscami przejaśnienia

W piątek zachmurzenie będzie duże. Synoptycy prognozują, że okresami mogą występować opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie pochmurna, pojawią się jednak przejaśnienia. Okresami popada deszcz - do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr powieje na ogół umiarkowanie, okresami dość silnie, z południowego zachodu. Prędkość porywów dojdzie do 50-70 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W całym kraju deszcz

W niedzielę niebo nad całym krajem pozostanie pochmurne. Wystąpią też opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje z zachodu i południowego zachodu, z prędkością w porywach do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Deszcz przechodzący w śnieg

Nowy tydzień przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami też opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw, przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni i północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Maksymalnie 4 stopnie

Wtorek będzie pochmurny w całym kraju. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Na wschodzie może spaść do trzech centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2 st C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków zachodnich powieje słabo i umiarkowanie. Na zachodzie okresami może być dość silny.