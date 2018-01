Prognoza na dziś: chłodno i wietrznie, ale na ogół pogodnie - 09-01-2018 Wtorek w wielu miejscach zapowiada się słonecznie, jednak od południa zachmurzenie zacznie narastać. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. czytaj dalej

Środa pogodna na wschodzie

Polska pozostaje pomiędzy wyżem znad wschodniej Europy i niżami znad Atlantyku. Od zachodu wkroczy umiarkowanie aktywny ciepły front atmosferyczny, za którym zacznie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie wypychające znad kraju zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego.

W środę pogodnie będzie tylko we wschodniej części kraju, poza tym wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pasie od Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę pojawią się słabe opady deszczu od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie 8 stopni na Dolnym Śląsku, 4 st. C w centrum kraju, a najzimniej będzie na północnym zachodzie, gdzie termometry wskażą 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z południowego wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Czwartek z zachmurzeniami

W czwartek sytuacja się odwróci - na wschodzie kraju będzie pogodnie, a w pozostałej części pochmurno. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu od 1 do 3 l/mkw. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, który wystąpi z północnego wschodu i wschodu, będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza opadów w najbliższych dniach

Deszcz ze śniegiem

Szczyt w USA z rekordowym mrozem. Zimniej tylko w Jakucku i Ontario - 08-01-2018 Na szczycie Góry Waszyngtona panowały w sobotę iście syberyjskie mrozy. Gdy powiał wiatr, odczuwalna temperatura osiągała minus 70 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W weekend mróz

W piątek na zachodzie niebo wciąż będzie zachmurzone. Pojawią się tam zanikające opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Poza tym będzie pogodnie. Najniższa temperatura będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą 0 st. C. Nieco cieplej, bo 1 st. C, będzie w centrum kraju, a najcieplej, 5 st. C, odczują mieszkańcy Dolnego Śląska. Wiatr słaby i umiarkowany zawieje ze wschodu.

Sobota w całej Polsce będzie pogodna, ale mroźna. Rano temperatura minimalna na wschodzie spadnie nawet do -10 st. C. Poza tym temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Dodatkowo wystąpi wiatr wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany z dość silnymi porywami do 50 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W niedzielę utrzyma się aura z poprzedniego dnia. Rano temperatura ponownie spadnie na wschodzie do -10 st. C. W dzień termometry wskażą od -4 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h.