We wtorek rano będzie przeważnie słonecznie. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste. Po południu na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim oraz w południowej części kraju wystąpi przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 litrów na metr kwadratowy, a miejscami z gradem. Podczas burz pojawią się porywy wiatru rzędu 60-90 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 35 st. C w Wielkopolsce. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Możliwe burze

W środę na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Wielkość opadu wyniesie 10-25 l/mkw., a wiatr w porywach powieje z prędkością 60-80 km/h. W pozostałych regionach zapanuje słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 32 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C w Wielkopolsce. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Czwartek przyniesie na wschodzie i w centrum Polski przelotny deszcz i burze z deszczem do 10-25 l/mkw. oraz porywami wiatru rzędu 60-80 km/h. W innych regionach możemy spodziewać się słonecznej pogody. Temperatura maksymalna sięgnie od 27 st.C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wysoka temperatura nie odpuści

W piątek na Suwalszczyźnie przelotnie popada i zagrzmi. Opady mogą dojść do 10-20 l/mkw. Wiatr może powiać z prędkością około 60-80 km/h. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st.C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północy.

Weekend rozpocznie się słoneczną pogodą w większości województw. Termometry wskażą maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę