Z ociepleniem przyjdą roztopy. Na południu możliwe alerty pogodowe

Prognoza pogody na dziś: deszczowo w całej Polsce - 09-03-2018 W całym kraju spodziewany jest dziś przelotny deszcz. W północnych regionach Polski na drogach może pojawić się gołoledź. czytaj dalej

Temperatura w ostatnich dniach wzrastała i ta tendencja będzie się utrzymywać. Jeszcze niedawno termometry wskazywały kilkanaście stopni poniżej zera, już wkrótce ich słupki podskoczą do kilkunastu stopni na plusie. Z tym wiąże się prawdopodobieństwo intensywnych roztopów, a co za tym idzie - zagrożenie podtopieniami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń dla trzech południowych województw.

Ostrzeżenia od soboty do poniedziałku rano

Sobota

W sobotę spodziewane są alerty w województwie dolnośląskim. W Sudetach na wysokości powyżej 600 metrów nad poziomem morza prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza; ma być od 3 stopni Celsjusza rano do 7 st. C wieczorem i w nocy. Dodatkowo wystąpią opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Spotęguje to tempo topnienia zalegającego w górach i na pogórzach śniegu.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na sobotę (IMGW)

Niedziela

W następnej dobiepowyżej 600 m n.p.m. temperatura wzrośnie do 5-8 st. C. W nocy popada słaby deszcz - około 5 l/mkw. Ostrzeżenie dla regionu miałoby obowiązywać do poniedziałku do godziny 7:30.

IMGW prognozuje wydanie w niedzielę alertów dla jeszcze dwóch województw.

W Małopolsce w rejonach podgórskich temperatura w niedzielę wzrośnie do od 1 st. C rano do 9 st. C po południu. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna utrzyma się na poziomie 1-3 st. C, a w poniedziałek w dzień - wzrośnie maksymalnie do 8-10 st C. Od godzin popołudniowych będzie również padał deszcz. Suma opadów wyniesie od 1 do 3 l/mkw.

Na obszarach podgórskich województwa podkarpackiego prognozuje się wahania temperatury. W niedzielę rano wyniesie 1 st. C, a po południu już 9 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek spadnie do 1-3 st. C, podczas gdy w poniedziałek termometry wskażą maksymalnie 7-9 st. C. Tego dnia od godzin popołudniowych wystąpią opady deszczu rzędu 1-3 l/mkw.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na niedzielę (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."