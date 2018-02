Prognoza pogody na dziś: rześko i pogodnie. Miejscami dopada śniegu - 06-02-2018 Po mroźnej nocy humory poprawi nam pogodny dzień. czytaj dalej

Jak przyznaje Tomasz Wasilewski, za nami najmroźniejsza noc tej zimy. Najniższe wartości temperatury odnotowano w województwie podkarpackim, przede wszystkim w Dynowie (-22,4 stopnie Celsjusza), Żubraczem (-21,9 stopni Celsjusza), Leszczowatym (-21,2 stopnie Celsjusza) oraz w Stuposianach (-20,9 stopni Celsjusza). Bardzo niska temperatura panowała też na Małopolsce - w Wysowej odnotowano jedynie -19,8 stopni Celsjusza.

Mróz mocno trzyma na południuPolski. Dla czterech województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdecydował się opublikować komunikaty, a niektóre z ostrzeżeń utrzymają się aż do czwartku.

Gdzie obowiązują komunikaty

SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Temperatura minimalna w regionie wynosiła od -16 do -11 stopni Celsjusza, w Jakuszycach -21 stopni Celsjusza. W dzień prognozuje się temperaturę maksymalną od -4 do -2 stopni Celsjusza.

Komunikat obowiązuje do godziny 11.41 we wtorek.

BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI

Komunikat obowiązuje do godziny 10.45 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SUBREGION POŁUDNIOWY

O godzinie 6 zanotowano następujące wartości temperatury powietrza: Wysowa -20,8 stopni Celsjusza, Tylicz -18,7 stopni Celsjusza, Łopuszna -18,6 stopni Celsjusza, Jabłonka -18,4 stopni Celsjusza. Od godziny 7.30 prognozuje się stopniowy wzrost temperatury.

Komunikat obowiązuje do godziny 10.35 we wtorek.

BIESZCZADY I BESKID NISKI

Komunikat obowiązuje do godziny 10.38 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - SUBREGION PÓŁNOCNY

O godzinie 6 zanotowano następujące wartości temperatury powietrza: Dynów -22 stopni Celsjusza, Bircza -16,7 stopni Celsjusza, Cieszanów -15,1 stopni Celsjusza. Od około godziny 7.30 prognozuje się stopniowy wzrost temperatury.



Komunikaty meteorologiczne IMGW

Prognozowane ostrzeżenia

We wtorek w ciągu dnia prognozowane jest wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia o silnym mrozie w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Ponadto dla województwa podkarpackiego prognozuje się wystąpienie opadów marznących.

Wszystkie ostrzeżenia mają wystąpić w okresie od godziny 7.30 we wtorek do godziny 7.30 we środę.

Prognoza ostrzeżeń na środę i czwartek

Na środę i czwartek prognozowane są marznące opady w województwie podkarpackim. Tam właśnie przewiduje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu i mżawki, powodujących gołoledź.