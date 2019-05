Wtorek przyniesie przelotne opady deszczu w prawie całym kraju, a na wschodzie, Podkarpaciu i w centrum - burze z możliwością lokalnych opadów gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę. Będzie to wiatr południowy, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Wideo Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przelotne deszcze w kilku rejonach

W środę na wschodzie, Podkarpaciu i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałych obszarach Polski zapanuje pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr północny i umiarkowany.

Zapowiada się pogodny czwartek. Jedynie na Podkarpaciu przewiduje się przelotne opady deszczu. Można spodziewać się maksymalnie od 17 st. C na Podkarpaciu do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał przeważnie z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prawie wszędzie pogodnie

Na piątek na zachodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. W pozostałych częściach kraju zapanuje pogodna aura. Temperatura osiągnie wartość od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Suwalszczyźnie. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Sobota będzie pogodna dla prawie wszystkich województw. Tylko na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.