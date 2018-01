Zabójcza Fryderyka. 11 ofiar śmiertelnych

Jeszcze w czwartek wieczorem mówiono o dziewięciu ofiarach śmiertelnych.

Policja w Saksonii-Anhalcie na wschodzie Niemiec poinformowała w piątek, że 65-letni mężczyzna zginął, próbując zabezpieczyć dach, a 34-latek został przygnieciony przez drzewo. Śmierć poniosło też co najmniej sześć innych osób, a dziesiątki zostały ranne w środkowych i północnych Niemczech z powodu powalonych drzew i chaosu na drogach.



Dwie osoby zginęły w Holandii, a jedna w Belgii.

W pogodzie w Niemczech i Holandii niż mocno namieszał.

W czwartek niemieckie koleje państwowe (Deutsche Bahn) ze względów bezpieczeństwa wstrzymały kursy pociągów dalekobieżnych w całym kraju, a na dworcach utknęły setki pasażerów. Był to pierwszy przypadek wstrzymania ruchu od 2007 roku, gdy przez kraj przeszedł niszczycielski orkan Cyryl.

W piątek wciąż występują utrudniania w ruchu kolejowym. Na południu kraju kursują już szybkie pociągi ICE, ale w pozostałych częściach Niemiec wciąż są "poważne zakłócenia" - podały koleje. Sytuacja ma w pełni wrócić do normy w weekend.

W regionach, gdzie wiatr wiał szczególnie mocno, meteorolodzy odradzali mieszkańcom wychodzenie z domów, ostrzegając przed przewracającymi się drzewami, dachówkami spadającymi z budynków i uszkodzeniami linii wysokiego napięcia.

W Turyngii na wschodzie Niemiec wiatr zerwał dach szkoły, w której wciąż przebywali uczniowie. Nikomu nic się nie stało. W górach Harz w środkowej części kraju odnotowano podmuchy wiatru dochodzące do 203 km/h, co jest zjawiskiem pogodowym niespotykanym w Niemczech.

Major windstorm for BeNeLux and NW Germany in the next several hours! The deep low that is now moving across SE UK & SW North sea will affect BeNeLux and Germany with winds gusting at 120-150 km/h later this morning and early in the afternoon. Stay alert! Map: @wxcharts pic.twitter.com/Sx5Q46naRu

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018