Zachód kraju w gęstej mgle. Prognoza ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że gęste mgły na zachodzie kraju będą utrzymywały się do piątku rano. Wydano orientacyjne prognozy ostrzeżeń.

Od środy od godziny 7.30 do czwartku do godziny 7.30 ostrzeżenia przed silną mgłą będą obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

IMGW prognozuje, że w nocy ze środy na czwartku na na Pomorzu Zachodnim i Opolszczyźnie gęste mgły ograniczą widzialność do 200 metrów, a na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku do 100 metrów.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czwartek i noc z czwartku na piątek

Od czwartku od godziny 7.30 do piątku do godziny 7.30 IMGW może wydać alerty przed silną mgłą dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku do godzin przedpołudniowych w czwartek mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, a na Ziemi Lubuskiej do 100 metrów.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

"Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska."