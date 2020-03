Zachowajcie ostrożność. Aż drugi stopień alarmów przed wiatrem. Zagrzmi

Pogoda na dziś: 18 stopni i groźny wiatr - 12-03-2020 W czwartek w wielu regionach pojawią się opady deszczu. Powieje silny wiatr, w porywach może osiągnąć nawet 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 40-55 kilometrów na godzinę, w porywach do 110 km/h z zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w godzinach popołudniowych. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 10-20 w czwartek;

- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 45-60 km/h, w porywach do 110 km/h z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy występować będą do godzin wieczornych. Alarmy ważne będą od godziny 10 w czwartek do godziny 6 w piątek;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, i, giżyckim, gołdapskim, oleckim, braniewskim, gdzie powieje dość silny i silny wiatr z prędkością 30-45 km/h, w porywach osiągający lokalnie do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w czasie zjawisk konwekcyjnych. Alerty obowiązywać będą od godz. 12 w środę do północy.

- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, gdzie powieje dość silny i silny wiatr z prędkością 30-45 km/h w porywach lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w czasie zjawisk konwekcyjnych, zwłaszcza wieczorem. Alarmy ważne będą od godz. 14 w czwartek do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pogoda na 5 dni: Gizela i wir niżowy - niebezpieczna para będzie kształtować aurę - 11-03-2020 Porywy wiatru nawet do 100 kilometrów na godzinę, opady deszczu i śniegu oraz szybki spadek temperatury. Kolejne dni upłyną z dynamiczną i miejscami niebezpieczną pogodą. czytaj dalej

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, we wszystkich powiatach poza: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, gdzie wiatr powieje z prędkością 35-50 km/h, w porywach do 90 km/h z zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Alarmy ważne będą w godzinach 10-18 w czwartek;

- pomorskim, we wszystkich powiatach poza: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdzie powieje z prędkością 35-45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Ostrzeżenia obowiązywać będą w godzinach 10-20;

Mamy pandemię COVID-19. Czym jest pandemia - 11-03-2020 COVID-19 może być nazywany pandemią - powiedział na konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Jesteśmy w tym razem. Musimy postępować właściwie i zachować spokój - powiedział szef WHO. Koronawirus od końca grudnia 2019 roku spowodował śmierć ponad czterech tysięcy osób. czytaj dalej

, we wszystkich powiatach poza: elbląskim, Elbląg, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, i, giżyckim, gołdapskim, oleckim, braniewskim, gdzie powieje dość silny i silny wiatr z prędkością 30-45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Silniejsze porywy wystąpią w czasie zjawisk konwekcyjnych. Alerty ważne będą od godz. 12 w czwartek do północy;

- podlaskim, we wszystkich powiatach poza: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-40 km/h, porywach lokalnie do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Najsilniejsze porywy wystąpią w czasie zjawisk konwekcyjnych. Alarmy obowiązywać będą od godziny 14. w czwartek do północy;

- kujawsko-pomorskim, gdzie powieje z prędkością 35-45 km/h,w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 10-20 w czwartek;

- wielkopolskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 35-45 km/h,w porywach do 90 km/h z zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Alerty obowiązywać będą w godzinach 12-18 w czwartek;

Wiosna pomoże w walce z koronawirusem? Eksperci komentują - 11-03-2020 Koronawirus SARS-Cov-2 nie zniknie samoistnie w Europie wraz z nastaniem wiosny czy lata - twierdzi ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, doktor Paweł Grzesiowski. czytaj dalej gdzie powieje silny wiatr z prędkością 35-45 km/h,w porywach do 90 km/h z zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 10-16 w czwartek;

- łódzkim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 35-45 km/h,w porywach do 90 km/h z zachodu. Alarmy ważne będą w godzinach 14-19 w czwartek;

- mazowieckim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 30-45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Z 30-procentowym prawdopodobieństwem lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 12-21 w czwartek;

- lubelskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 30-45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Alarmy ważne będą od godz. 14 w czwartek d północy;

Pogoda na 16 dni: wybuch wiosny i nagłe ochłodzenie - 08-03-2020 Za kilka dni na południu Polski będzie prawie 20 stopni Celsjusza. Zapowiadany silny wzrost temperatury będzie związany z przemieszczaniem się z zachodu na wschód kolejnych niżów, które przemierzają teraz północną część kontynentu. czytaj dalej

, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-35 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego zachodu. Alarmy obowiązywać będą w godzinach 10-19 w czwartek;

- dolnośląskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Alarmy obowiązywać będą w godzinach 9.30-17 w czwartek;

- opolskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Alarmy obowiązywać będą w godzinach 10-18 w czwartek;

- śląskim, we wszystkich powiatach poza: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. Alarmy ważne będą w godzinach 10-18 w czwartek;

- małopolski, w powiatach:chrzanowskim, olkuskim, krakowskim, Kraków, proszowickim, dąbrowskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-35 km/, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. Alerty ważne będą w godzinach 10-18 w czwartek;

- podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, rzeszowskim, Rzeszów, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. Alerty obowiązywać będą w godzinach 10-18 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.