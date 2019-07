Zagrażają nam upały i burze z gradem. Przybywa ostrzeżeń IMGW

"W 10 minut pogoda zmieniła się diametralnie". Prawie 170 interwencji - 27-07-2019 Upalna pogoda sprzyja powstawaniu burz. Na Śląsku strażacy interweniowali prawie 170 razy. Ulewy przeszły też w innych regionach kraju. Na Kontakt 24 dostajemy Wasze relacje. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem

W nadchodzących godzinach aura może być groźna. Prognozowane są burze z gradem oraz upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe alerty przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- dolnośląskim;

-lubuskim, w powiatach: krośnieńskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, żarskim i żagańskim;

- wielkopolskim, w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, śremskim, jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

- łódzkim, w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim;

- świętokrzyskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- mazowieckim;

- lubelskim.

Ostrzeżenia ważne będą tam do północy.

Na terenie wszystkich wymienionych województw prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 40, lokalnie do 60 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 110 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

W województwach:

- zachodniopomorskim w powiatach: szczecineckim, drawskim, stargardzkim, choszczeńskim, Szczecin, polickim, pyrzyckim, wałeckim, myśliborskim i gryfińskim;

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach oprócz: wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, śremskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kaliskiego, Kalisza, leszczyńskiego, Leszna, gostyńskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego;

- łódzkim, we wszystkich powiatach oprócz: sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrkowa Trybunalskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego.

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. W tych miejscach mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami od 15 do 20, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe miejscowe opady gradu

Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem (IMGW)

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

Synoptycy IMGW wydali alarmy drugiego stopnia przed upałem na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego;

- dolnośląskiego, z wyłączeniem powiatów, w których obowiązują alarmy pierwszego stopnia;

- lubelskiego;

- lubuskiego;

- łódzkiego;

- małopolskiego;

- mazowieckiego;

- opolskiego;

- podkarpackiego;

- podlaskiego, z wyłączeniem powiatów: sejneńskiego, suwalskiego, Suwałki;

- pomorskiego;

- śląskiego;

- świętokrzyskiego;

- warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego i oleckiego;

- wielkopolskiego;

- zachodniopomorskiego, z wyłączeniem powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, szczecineckiego, białogardzkiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujście.

W tych regionach prognozowane są upały. Temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień wartość od 29 do 33 stopni Celsjusza, a w nocy do 18-21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Na terenie województw:

- dolnośląskiego, w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim

- warmińsko-mazurskiego, w powiatach: braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, giżyckim i oleckim;

- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki i sejneńskim;

Wprowadzone zostały alarmy pierwszego stopnia przed upałem.

Temperatura wzrośnie tam maksymalnie do 29-31 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą minimalnie od 15 do 17 stopni.

Alarmy są ważne do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim w rejonach gdzie przewiduje się intensywne opady deszczu (w szczególności w regionie górnej Nysy Kłodzkiej oraz Bystrzycy), mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich.

Istnieje możliwość lokalnego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 8 w poniedziałek.



Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)



Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia?

Jak czytamy w definicji IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW, ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów zagrożenia hydrologicznego, wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.