Prognoza pogody na dziś: deszcz i burze w części kraju - 20-08-2019 We wtorek w regionach południowych i w centrum mogą pojawić się opady deszczu. Lokalnie we znaki dadzą się także burze. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane. czytaj dalej

Prognoza zagrożeń na wtorek

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda w najbliższych dniach może być groźna. We wtorek i w środę mogą zostać wydane ostrzeżenia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

We wtorek synoptycy IMGW mogą ostrzegać przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą pojawić w województwach:

- warmińsko-mazurskim i podlaskim - gdzie w drugiej połowie nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, do 20-40 litrów na metr kwadratowy. Opady będą trwać również w środę. W województwie podlaskim może również zagrzmieć i powiać z prędkością do 65 kilometrów na godzinę;

- kujawsko-pomorskim - w którym w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów sięgnie do 15-25 l/mkw.;

- lubuskim - gdzie wieczorem i w nocy wystąpią opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw.;

- dolnośląskim - w którym w nocy z wtorku na środę wystąpią opady okresami o natężeniu umiarkowanym - do 15-30 l/mkw.;

- wielkopolskim i łódzkim - gdzie wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów sięgnie do 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw.

BURZE Z GRADEM

W niektórych regionach może także zagrzmieć. Alerty przed tym niebezpieczeństwem mogą dotyczyć województw:

- mazowieckiego - gdzie w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, rzędu 20-35 l/mkw. Możliwe są również burze z porywami wiatru do 65 km/h. Opady trwać będą również w pierwszej połowie środy;

- małopolskiego i podkarpackiego - gdzie wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu do 10-15 l/mkw., lokalnie do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Grad, porywisty wiatr i ciemne chmury. Wasze burzowe relacje - 19-08-2019 Burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem przechodziły w poniedziałkowe popołudnie nad Polską. Na Kontakt 24 wysyłaliście pogodowe relacje ze swoich miejscowości. czytaj dalej

W środę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą zostać wydane w województwach. W ciągu dnia prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Skumulowana prognozowana wysokość opadów wyniesie do 20-40 l/mkw. Możliwe burze z porywami wiatru do 65 km/h.

BURZE Z GRADEM

W środę w pierwszej połowie dnia na północy województwa mazowieckiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Skumulowana prognozowana wysokość opadów sięgnie do 20-35 l/mkw. Możliwe burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Najpierw ulewy i burze z gradem. Pod koniec tygodnia poprawa pogody - 19-08-2019 W najbliższych dniach prognozowane są opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Termometry pokażą maksymalnie do 28 stopni. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń - zwana też prognozą niebezpiecznych zjawisk - to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.