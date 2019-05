Zagrzmi i spadnie grad. Coraz więcej alertów IMGW

Wędrówka burz przez Polskę. Sprawdź, gdzie grzmi - 18-05-2019 Nad Polską przechodzą burze. czytaj dalej

Sobota w wielu regionach może okazać się niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami oraz opadami gradu. Ostrzeżenia wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenia obowiązują do północy w nocy z soboty na niedzielę;

- podlaskim - w którym wystąpią burze z opadami deszczu miejscami rzędu 15-30 l/ mkw, lokalnie do 40 l/mkw oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Alerty stracą ważność o godzinie 23 w sobotę;

- pomorskim - gdzie pojawią się burze z opadami deszczu rzędu 15-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wyładowaniom będą towarzyszyć porywy wiatru rozpędzające się do 80 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia na zachodzie województwa stracą ważność o godzinie 21, a na wschodzie o godzinie 22 w sobotę;

- kujawsko-pomorskim - w powiatach na wschodzie województw, w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15-25 l/mkw, lokalnie do 40 l/mkw oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 22 w sobotę;

- podkarpackim - we wszystkich powiatach z wyłączeniem mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno wystąpią burze z opadami deszczu wynoszącymi od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami pojawią się opady gradu. Alerty będą ważne do godziny 21 w sobotę;

- świętokrzyskim - w powiatach starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 21 w sobotę;

- mazowieckim i lubelskim - we wszystkich powiatach. Prognozowana suma opadów może wynieść od 20 do 30 l/mkw., a lokalnie nawet do 40 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.