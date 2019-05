Zagrzmi i spadnie grad. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW

Jest burzowo. Mocniej pada i wieje - 19-05-2019 Grzmi w Polsce. Wyładowaniom towarzyszą opady rzędu 20 litrów na metr kwadratowy i silniejsze porywy wiatru. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami z gradem. Żółte alerty wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim - w powiatach kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim, giżyckim, mrągowskim, piskim, w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 21 w niedzielę do godziny 5 w poniedziałek;

- podlaskim - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu wynoszącymi maksymalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 65 km/h. Mogą wystąpić opady gradu. Alerty wejdą w życie o godzinie 21 w niedzielę i stracą ważność o godzinie 5 w poniedziałek;

- śląskim - w powiatach na południu województwa, gdzie pojawią się burze z opadami deszczu rzędu 15-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad. Alarmy będą obowiązywać do godziny 19 w niedzielę;

- małopolskim - w powiatach oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu sięgającymi 15-25 l/mkw. oraz porywami wiatru rzędu 70 km/h. Mogą pojawić się opady gradu. Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 19 w niedzielę;

- podkarpackim - w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, sanockim, brzozowskim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim i Przemyśl, w których wystąpią burze z opadami deszczu, maksymalnie do 15-25 l/mkw. Lokalnie może spaść grad. Alerty stracą ważność o godzinie 19 w niedzielę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę spodziewane się burze z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie może spaść około 20-25 l/mkw. deszczu. Porywy wiatru mogą rozpędzać się do 65-70 kilometrów na godzinę. Alerty mogą pojawić się w województwach: zachodniopomorskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim.

W województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim i lubelskim oprócz wyładowań mogą lokalnie wystąpić także niebezpieczne opady gradu. Spadnie do 15-30 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać do 70-80 km/h.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w niedzielę a godziną 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Drogi będą mokre - 19-05-2019 Podróżowanie utrudnią opady deszczu oraz burze. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w poniedziałek gwałtowna aura da się we znaki w całym kraju. Burze z opadami deszczu sięgającymi maksymalnie 5-20 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi do 60-70 km/h mogą wystąpić w województwach:oraz

W niektórych regionach mogą pojawić się burze z lokalnymi opadami gradu. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 20-30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-80 km/h. Alerty przed tym zagrożeniem mogą dotyczyć województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Wydania alarmów należy spodziewać się między godziną 7.30 w poniedziałek a godziną 7.30 we wtorek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

W prognozach wiele gwałtownych zjawisk - 18-05-2019 W kolejnych dniach nie rozstaniemy się z przelotnym deszczem i burzami. Zjawiska te mogą występować w wielu regionach Polski. Towarzyszyć im mogą porywy silnego wiatru. Będziemy jednak mogli liczyć na ciepło. czytaj dalej

Podobna aura utrzyma się we wtorek. W województwach:mogą wystąpić burze z opadami deszczu sięgającymi około 5-20 l/mkw. oraz porywami burzowymi do 60-70 km/h.

IMGW prognozuje też wystąpienie burz z lokalnymi opadami gradu w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim i lubelskim. Może spaść do 20-30 l/mkw. deszczówki, a porywy wiatru sięgną 70-80 km/h.

Alerty pojawią się między godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.