Nawet 33 stopnie Celsjusza. Do tego deszcz, burze i grad - 07-06-2019 W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy nawet 33 stopnie Celsjusza. Prognozowane są jednak przelotne opady i burze, także z gradem. Okresami powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed burzami z gradem. Obowiązują one w województwach:

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- świętokrzyskim;

- mazowieckim;

- lubelskim;

- łódzkim, we wszystkich powiatach oprócz łaskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

Wystąpią tam burze z opadami deszczu, które wyniosą od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Będą możliwe lokalne opady gradu.

Mocniej zagrzmi i sypnie gradem w województwach:

- kujawsko-pomorskim we wszystkich powiatach oprócz mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego i sępoleńskiego;

- pomorskim we wszystkich powiatach oprócz słupskiego, Słupsk, bytowskiego i człuchowskiego;

- warmińsko-mazurskim we wszystkich powiatach oprócz kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, ełckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i gołdapskiego.

Tam wartość opadu wyniesie do 30, lokalnie do 40 l/mkw. Porywy wiatru mogą dojść do 80 km/h

W woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim i lubelskim alert będzie obowiązywać od godziny 14 do godziny 22 w piątek.

W woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim i łódzkim ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 21 w piątek.

W woj. warmińsko-mazurskim ostrzeżenia potrwają od godziny 14 do 23 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na sobotę

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać w sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Mogą dotyczyć województw:

- warmińsko-mazurskiego, gdzie prognozuje się wystąpienie po południu i wieczorem silnych burz z opadami deszczu wynoszącymi do 30-40 l/mkw, lokalnie około 50 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać do do 80 km/h. Lokalnie spadnie opady grad;

- mazowieckiego, gdzie prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 30 l/mkw, lokalnie około 40 l/mkw oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać także żółte ostrzeżenia. Te pojawią się dla województw:

- pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie spodziewane są burze z opadami deszczu do 10 l/mkw, lokalnie do około 20 l/mkw. Powieje tam z prędkością do 70 km/h. Lokalnie spadnie też grad;

- podlaskiego, w którym wystąpią burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw, lokalnie do 30 l/mkw oraz porywami wiatru do 75 km/h;

- lubelskiego, gdzie burzom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 20 l/mkw, lokalnie do 30 l/mkw, a także porywy wiatru osiągające do 80 km/h;

- podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Burze mogą dawać się we znaki także w niedzielę. W województwach wielkopolskim i łódzkim synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu do 10 l/mkw oraz porywami wiatru do 75-80 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alerty zostaną wydane między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać przed burzami z gradem również w poniedziałek. Ostrzeżenia mogą pojawić się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Prognozowane są tam lokalne burze z opadami deszczu do 20 l/mkw oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Alarmy pojawią się między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.