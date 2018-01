Zalecamy rękawiczki. Prognoza pogody na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę w całej Polsce będzie słonecznie, bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany zawieje z południowego wschodu. Należy jednak być przygotowanym na mroźny dzień i jeszcze zimniejszy wieczór. Najcieplej będzie we Wrocławiu - temperatura wyniesie tam 1 stopień Celsjusza, najzimniej natomiast będzie w Krakowie: -3 stopnie. Wieczorem termometry pokażą nawet -7 st. C.

Wideo Prognoza temperatury na finał WOŚP

Temperatura w poszczególnych miastach

GDAŃSK

Przez cały dzień utrzyma się mróz. Rano temperatura będzie wynosić -7 st. C. W ciągu dnia termometry maksymalnie pokażą -2 st. C. O godzinie 20, podczas pokazu fajerwerków w ramach Światełka do Nieba, które będzie można oglądać z Targu Węglowego, temperatura wyniesie -4 st. C.

KRAKÓW

Jak dbać o skórę zimą - 13-01-2018 Trudne warunki pogodowe zimą mogą bardzo negatywnie wpłynąć na skórę, pozbawiając ją naturalnej wilgoci i pozostawiając uczucie suchości, napięcia, a czasem swędzenia. czytaj dalej

Rankiem -5 st. C. Potem cieplej, ale wciąż zimno: w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie -3 st. C. Wszystkie rozgrzewające atrakcje, w tym koncert Elektrycznych Gitar i Enej, będą miały miejsce na Rynku. Tam, podczas pokazu fajerwerków o godzinie 20, termometry wskażą -5 st. C.

LUBLIN

Cały dzień mroźny. We wczesnych godzinach porannych temperatura wyniesie -6 st. C. W ciągu dnia będzie do -2 st. C. Choć muzyczne wydarzenia w ramach Finału 26. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędą się we wnętrzu Galerii Olimp, to o 20 gwiazda wieczoru Varius Manx zagra na scenie plenerowej. Temperatura, jaka będzie towarzyszyć zespołowi, to -7 st. C.

POZNAŃ

Najpierw powietrze z "magazynu mrozu", potem szansa na wytęskniony śnieg - 12-01-2018 Najbliższe dni będą mroźne, ale suche - poinformował prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski. Sytuacja może zmienić się w połowie przyszłego tygodnia. Jest szansa, że pojawi się wtedy wytęskniony przez wielu śnieg. czytaj dalej

Temperatury przez cały dzień ujemne. Rano -6 st. C. Później do -2 st. C. W takiej temperaturze rozgrzeją się jednak uczestnicy biegu "Policz Się Z Cukrzycą" organizowanego w ramach WOŚP. O 20 Światełko do Nieba zostanie wystrzelone przy -2 st. C.

WARSZAWA

Tu mróz również utrzyma się przez cały dzień. Niedzielny poranek w Warszawie przyniesie temperaturę -6 st. C. W ciągu dnia nieco cieplej - termometry wskażą -1 st. C. Koncerty oraz pokaz fajerwerków odbędzie się na Placu Defilad. Światełko do Nieba puszczone zostanie o 20 w temperaturze -4 st. C.

WROCŁAW

Choć tutaj poranek będzie mroźny i termometry wskażą -3 st. C., to w niedzielę Wrocław będzie jedynym miastem, gdzie temperatura przekroczy 0 stopni. W ciągu dnia będzie 1 st. C, wieczorem natomiast, podczas uroczystego zwieńczenia 26 Finału WOŚP, fajerwerki rozświetlą niebo w temperaturze -3 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę

Coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce.

Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych. 2 stycznia 2018 roku fundacja podała, że na dwa tygodnie przed 26. Finałem WOŚP w różnego rodzaju aukcjach i zbiórkach przekroczono próg miliona złotych.

Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".