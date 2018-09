Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla południowych regionów Polski. Może tam spaść nawet do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Polska znajduje się pod wpływem niewielkiego niżu znad Niziny Węgierskiej. W naszym kraju utworzył się ciepły front atmosferyczny, za którego sprawą popołudniami pada deszcz i pojawiają się burze.

W środę dla południowych regionów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozuje się tam burze z opadami deszczu miejscami rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Możliwy jest też grad. Alerty obowiązują do północy w województwach:

- świętokrzyskim, na terenie powiatów: opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, kieleckiego, Kielc, buskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego;

- śląskim, na terenie powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Katowic, Mysłowic, bieruńsko-lędzińskiego, Tychów, mikołowskiego, rybnickiego, Rybnika, raciborskiego, wodzisławskiego, Jastrzębia-Zdroju, Żor, pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, Bielska-Białej i żywieckiego;

- małopolskim, na całym terenie;

- podkarpackim, z wyłączeniem powiatu lubaczowskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje jednak, że w środę ostrzeżenia mogą zostać wydane dla większej liczby województw.

W województwie podlaskim podczas wyładowań atmosferycznych może spaść 10-20 litrów na metr kwadratowy deszczu, a lokalnie nawet 30 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h, a miejscami niewykluczone są opady gradu.

Na Mazowszu i Lubelszczyźnie suma opadów w trakcie burz może wynieść do 20 l/mkw., a porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h. Niewykluczone są opady gradu, które mogą wystąpić miejscami.

W województwie świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim w trakcie zjawisk burzowych może spaść do 20 l/mkw., a lokalnie około 30 l/mkw. Burzom może towarzyszyć wiatr, którego prędkość w porywach może dojść do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na środę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

"Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)