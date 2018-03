Prognoza pogody na dziś: ciepła niedziela, jednak nie wszędzie - 11-03-2018 Niedziela będzie wiosenna w większości kraju. Na Dolnym Śląsku możliwe jest nawet 17 stopni Celsjusza, choć znajdą się też miejsca, w których w najcieplejszym momencie dnia będzie 5 stopni. czytaj dalej

Niż rządzi Europą

Niedziela - jak na marzec - zapowiada się wyjątkowo ciepło. W centrum kraju termometry pokażą około 14 stopni Celsjusza, jeszcze więcej - bo nawet 17 st. C - poczują mieszkańcy Dolnego Śląska. Lokalnie w miejscowościach podgórskich może być jeszcze cieplej. Jedynym regionem, w którym zima nadal wygra z wiosną, będzie Suwalszczyzna. Tam temperatura nie podskoczy powyżej 5 stopni.

Na pytanie, co sprawia, że w Polsce od kilku dni jest ciepło, odpowiadał Tomasz Wasilewski, prezenter pogody TVN Meteo.

Nad Zatoką Biskajską znajduje się niż. - To jest niż, który spowodował w europejskiej pogodzie duże zamieszanie. Sztorm na zachodzie, natomiast u nas ocieplenie - tłumaczył.

Centrum niżu doskonale widać na poniższym zdjęciu satelitarnym. Znajduje się w miejscu, gdzie chmury układają się w spiralę. - Od niego odchodzi front. To pasmo zachmurzenia, które idzie aż do Polski - dodał Wasilewski. To właśnie z tego frontu w niedzielny poranek padał deszcz na północy, a tuż za nim podąża ciepłe powietrze.

Satelitarny obraz Europy

IMGW alarmuje. Sprawdź, gdzie roztopy mogą być groźne - 10-03-2018 W ostatnich dniach w Polsce jest ciepło, a to oznacza, że wzrosło ryzyko podtopień. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia na niedzielę i poniedziałek. czytaj dalej

Najcieplejsze powietrze, które płynie z południowego zachodu Europy, a nawet z północnej Afryki, w niedzielę rano dotarło do Palermo na Sycylii. Tam termometry przed godziną siódmą pokazały 21 stopni.

I to są te same masy powietrza, które w niedzielę będą odpowiadać za wiosenną pogodę. - Synoptycy dzisiaj mówią o 17 stopniach na Dolnym Śląsku, a nie wykluczają nawet 18 stopni - podkreślił Wasilewski.

Za taką sytuację odpowiada niż. - Uruchomił tę ciepłą cyrkulację powietrza i sprawił, że napływa ono do nas z południowego zachodu - dodał Wasilewski. Żeby to zobrazować, wytłumaczył, że masy powietrza w niżu poruszają się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, co widać na poniższym zdjęciu. I właśnie z powodu tego ruchu, niż - który znajduje się nad Zatoką Biskajską - wywołuje silny strumień ciepłego powietrza. - Nasza synoptyk powiedziała, że zrobiła się autostrada do napływu ciepła z południa - zaznaczył Wasilewski.

Sytuacja pogodowa w Europie

Niestety, marzec charakteryzuje się dużą zmiennością pogody. Wszyscy znamy przecież powiedzenie "w marcu, jak w garncu". Stąd też nikogo nie dziwi, że ocieplenie, z którym mamy teraz do czynienia, najprawdopodobniej będzie jedynie sytuacją przejściową.

- Cały czas nad Rosją trwa sobie mroźny wyż. My o nim zapomnieliśmy, bo poszedł sobie na wschód. Tam miejscami jest -26 stopni - zaznaczył Wasilewski. Te dwa układy baryczne - mroźny wyż i niż nad Zatoką Biskajską - podzieliły Europę na dwie strefy wpływów.

Ten podział widoczny jest na poniższym zdjęciu. Niebieskim kolorem oznaczona jest mroźna pogoda. Objęta jest nią niemal cała Skandynawia i Rosja. Dotyka także Ukrainy i Białorusi. Wszędzie tam, gdzie jest zielono i żółto, temperatura jest dodatnia.

Temperatura powietrza nad Europą

- Zapomnieliśmy o mrozie, ale on tam jest. Ten mroźny wyż ma zamiar namieszać w naszej pogodzie za tydzień. Będzie się odradzał, będzie próbował wepchnąć to arktyczne powietrze do naszej części Europy - zapowiadał Tomasz Wasilewski w niedzielny poranek.

- W magazynie w Rosji i Skandynawii są duże zapasy mroźnego powietrza. Prawdopodobnie za tydzień ten mróz zsunie się do nas - dodał.

Stąd też duże podejrzenie, że ocieplenie, które mamy obecnie, jest sytuacją przejściową.

- Mroźny wyż ma jeszcze plan w stosunku do nas - skwitował prezenter.