Front atmosferyczny znajdujący się na północy Europy otworzył drogę ciepłym masom powietrza. Z tego powodu w Polsce temperatura wzrasta do 10 stopni, a nawet do wyższych wartości. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Na antenie TVN24 zawiłości pogodowe tłumaczył prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Niże rządzą pogodą

Temperatura, która od kilku dni w Polsce oscyluje w okolicach 10 stopni Celsjusza, przywodzi na myśl prędzej wiosnę niż zimę. Prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski zaznaczył, że najchłodniejszej pory roku powinniśmy szukać na północy Europy. W środę rano w północnej Skandynawii temperatura spadła do -25 st. C. W Moskwie, gdzie w grudniu powinno być zimno, a nawet mroźno, termometry wskazały 2 st. C. To samo ciepłe powietrze, odpowiadające za wysoką jak na ten czas temperaturę, napływa do Polski.

- Kluczowe znaczenie mają tutaj niże. Jeden z nich znajduje się dzisiaj nad Wielką Brytanią oraz nad krajami Beneluxu, obejmuje spory obszar w tej części kontynentu - tłumaczył obecne warunki pogodowe Wasilewski. - Jeszcze jeden niż jest nad południową Norwegią. Mamy więc dwa niże w tej części kontynentu i mają dla nas duże znaczenie - dodał.

Od południa Europy szerokim strumieniem dociera do Polski ciepłe powietrze.

- Ono płynie sobie przez Polskę i jeszcze dalej na północny wschód Europy - powiedział Wasilewski.

Na północy Europy znajduje się front atmosferyczny, który otworzył drogę dla tych mas powietrza do centrum i na wschód kontynentu. - Z tego powodu też wczoraj w Przemyślu było aż 11 stopni - dodał prezenter.

Na zachodzie zimne masy

- Zupełnie inaczej ma się rzecz na zachodzie kontynentu, gdzie te niże po swojej zachodniej stronie sprowadzają zimne powietrze - poinformował Wasilewski. Zaznaczył, że z tego powodu we wtorek temperatura w Warszawie była wyższa niż w Madrycie.

Nad Hiszpanią i nad Francją znajduje się zimny front atmosferyczny, z którego prognozuje się w środę solidne opady deszczu, a w Pirenejach i Alpach śnieg.

Po zachodniej stronie niżu płynie zimne powietrze, a po wschodniej ciepłe. Wasilewski prognozuje, że taka pogoda "na razie się nie zmieni".

- Będą króciutkie incydenty chłodniejsze, w tym tygodniu to będzie piątek i sobota, kiedy

temperatura może spaść, bo na chwilę wedrze się chłodniejsze powietrze. Później znowu będzie ciepło - przedstawił prognozę na następne dni prezenter.

Masy powietrza nad Europą

Jak pożegnamy rok 2017?

System prognozowania pogody GFS pokazuje obecnie, że w godzinach wieczornych w sylwestra na termometrach na zachodzie kraju możemy zobaczyć nawet 13 stopni Celsjusza. W centrum odnotuje się 9-10 stopni. Chłodniej będzie jedynie na południowym wschodzie - tutaj temperatura spadnie do 2 stopni Celsjusza.

Na obecną chwilę szykuje się ciepłe pożegnanie bieżącego roku.