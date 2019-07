Zapominamy o upale. Czas na ochłodzenie i przelotny deszcz

"Tak może być przez całe lato" - 02-07-2019 Tylko w czerwcu interweniowaliśmy ponad 11 000 razy - poinformował Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej. W poniedziałek przez Polskę przetoczyły się burze, które doprowadziły do licznych przerw w dostawach prądu. - Pogoda jest w ciągu ostatnich tygodni bardzo dynamiczna. Sądzę, że taka dynamika - jak zapowiadają synoptycy - utrzyma się przez całe tegoroczne lato - powiedział Paweł Frątczak. czytaj dalej

Przelotny deszcz i burze

W środę w pasie województw północnych przelotnie popada deszcz. Wieczorem strefa opadów może dotrzeć do województw centralnych, w tym Mazowsza. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami silniej, z zachodu. W strefie brzegowej porywy sięgną 40-60 kilometrów na godzinę.

W czwartek w województwach północnych wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. W strefie brzegowej porywy mogą wynieść do 75 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Piątek przyniesie pogodną aurę na Pomorzu. W innych regionach może przelotnie popadać i zagrzmieć. W burzach spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dojść do 60-80 km/h. Możemy spodziewać się maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W kilku miejscach zagrzmi

W sobotę przelotnie popada. Termometry wskażą od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st.C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą sięgnąć do 75 km/h.

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Na niebie w niedzielę zaobserwujemy zachmurzenie zmienne. Na północy przelotnie zagrzmi i popada. Burzom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw., a wiatr powieje w porywach do 60-80 km/h. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu do 21 st.C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, który może okresami okazać się silniejszy.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę