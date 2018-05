Żar będzie lał się z nieba, ale tylko przez chwilę

Pogoda na 16 dni: przed nami upalne i bardzo ciepłe chwile - 29-04-2018 Na południu kraju przez moment może być aż 30 stopni. czytaj dalej

Burze na wschodzie

W czwartek pogodnie przez cały dzień będzie na wschodnich krańcach Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okaże się zmienne, a ponadto prognozuje się przelotny deszcz i burze. Suma opadów wyniesie 10-30 litrów na metr kwadratowy. Podczas burzy powieje też silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Może pojawić się też grad. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

W piątek na krańcach wschodnich może popadać przelotny deszcz. Prognozuje się też burze. Podczas nich suma opadów wyniesie 10-20 l/mkw. Towarzyszący burzom wiatr powieje w porywach z prędkością do 80 km/h. Poza tym przeważnie zapowiada się słoneczny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Prognoza na czwartek i piątek

Pogodnie i słonecznie

Synoptycy prognozują słoneczną sobotę. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza na sobotę i niedzielę

W niedzielę pogoda będzie sprzyjać spacerom. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Do 26 stopni

Poniedziałek będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze wschodu, będzie słaby i umiarkowany.