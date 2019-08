Prognoza pogody na 16 dni: ochłodzenie dopiero we wrześniu - 25-08-2019 Do Polski kolejny raz tego lata dotrze fala gorącego powietrza z Afryki. czytaj dalej

Burze z gradem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami oraz pierwszego i drugiego przed upałami.

Żółte alarmy przed burzami z gradem obowiązują na terenie województw:

- dolnośląskiego (w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim), gdzie ważne będą w godzinach 11-22;

- opolskim (w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim), gdzie ważne będą w godz. 11-22;

- śląskim (w powiatach: raciborskim, rybnickim, Rybnik, wodzisławskim, Żory, Jastrzębie-Zdrój, pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim), gdzie ważne będą w godz. 12-22;

- małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim), gdzie ważne będą w godz. 12-22;

- podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim), gdzie ważne będą w godz. 12-21.

Upały

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach:

- świętokrzyskim;

- zachodniopomorskim (w powiatach goleniowskim, polickim, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim);

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- kujawsko-pomorskim (w powiatach sępoleńskim, bydgoskim, Bydgoszcz, nakielskim, żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim, toruńskim, Toruń, aleksandrowskim, lipnowskim, włocławskim i radziejowskim);

- dolnośląskim (z wyjątkiem powiatów lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego);

- opolskiego;

- śląskiego;

- małopolskiego;

- świętokrzyskiego;

- podkarpackiego (w powiatach Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim).

Miejscami temperatura może osiągnąć w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Alerty w większości regionów będą obowiązywać od poniedziałku od godziny 13 do czwartku do godziny 18. W woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim ostrzeżenia wejdą w moc o godzinie 14 w poniedziałek, a wygasną o godzinie 18 w czwartek.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

W województwiew powiatach sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, płońskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, żyrardowskim, pruszkowskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, zwoleńskim i lipskim IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.

W tych regionach temperatura osiągnie w dzień od 29 st. do 31 st. C. Nocą temperatura wyniesie od 16 do 18 st. C.

Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godzinie 13 i wygasną w czwartek o godzinie 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.