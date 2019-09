Żar groźny dla życia i zdrowia. IMGW ostrzega

Ostatnie chwile żaru i gwałtownych burz. Potem chłód i deszcz - 31-08-2019 Niedziela i poniedziałek przyniosą wysokie temperatury i lokalne burze, a już od wtorku zapomnimy o upale na dobre. W wielu rejonach możemy spodziewać się przelotnego deszczu. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W kolejnych dniach musimy być przygotowani na gwałtowne zjawiska pogodowe.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty drugiego stopnia przed upałem w województwach:

- pomorskim (z wyłączeniem powiatów puckiego i Gdynia);

- zachodniopomorskim;

- kujawsko-pomorskim;

- łódzkim;

- śląskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim;

- lubelskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lwóweckiego, lubańskiego);

- opolskim.

Miejscami temperatura może osiągnąć w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Alarmy w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim będą obowiązywać do godziny 19 w niedzielę. W woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim i podkarpackim będą ważne do godziny 18 w niedzielę, a w mazowieckim do godz. 20 w niedzielę.

W woj. małopolskim, świętokrzyskim i śląskim alarmy będą obowiązywać do godz. 18 w niedzielę i w woj. lubelskim do godz. 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Alerty pierwszego stopnia przed upałem wydano w województwie podkarpackim. Temperatura osiągnie tam od 29 stopni Celsjusza do 31 st. C.

Alarm zacznie obowiązywać w niedzielę o godzinie 13 i wygaśnie w poniedziałek o godzinie 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek



W kolejnych dniach powinniśmy także uważać na wysoką temperaturę i gwałtowne zjawiska pogodowe. Synoptycy IMGW przewidują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim i śląskim. Na terenie woj. małopolskiego mogą zostać wydane alerty drugiego stopnia przed tym zjawiskiem.

Lokalnie w burzach może spaść do 15-20 l/mkw. deszczu. Jedynie w woj. małopolskim opady mogą wzrosnąć nawet do 40 l/mkw.

W województwach: śląskim, świętokrzyskim, lubelskim i małopolskim mogą pojawić się również ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.