Żar poleje się z nieba. IMGW może wydać alarmy nawet drugiego stopnia

Trudne ostatnie dni sierpnia. Nawet 34 stopnie, ulewy, burze z gradem - 23-08-2019 Nadchodzą dni z gwałtowną pogodą. Pojawią się burze z gradem i ulewnym deszczem. Ponadto będzie piekielnie gorąco - termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza.

Przed nami czas z groźną aurą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę w województwach opolskim i dolnośląskim synoptycy IMGW prognozują wydanie alertów pierwszego stopnia przed burzami.

Miejscami w burzach może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Możliwa kontynuacja burzowej aury

Niedziela także może przynieść niebezpieczne burze. W woj. opolskim i dolnośląskim IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia przed burzami.

W tych regionach synoptycy prognozują wyładowania atmosferyczne z opadami deszczu do 25 l/mkw., oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 70 km/h. Niewykluczone są opady gradu.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Według prognoz IMGW, początek tygodnia - oprócz burz - może przynieść nam upalną pogodę.

W woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim synoptycy mogą wydać alarmy drugiego stopnia przed upałami. Prognozowana temperatura w dzień może wynieść od 30 do 33 stopni Celsjusza, a w nocy od 18 do 20 st. C.

Natomiast w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim mogą pojawić się burze z gradem. Według prognoz może spaść od 20 do 30 l/mkw. deszczu, a prędkość wiatru wyniesie do 60 km/h.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.