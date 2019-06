Żar rozlewa się po Polsce. Ostrzeżenia w 13 województwach

Prognoza pogody na dziś: pełnia słońca i 32 stopnie - 25-06-2019 Aura we wtorek zapewni nam sporo słońca i upał. Termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przedw województwach:

- zachodniopomorskim (w powiatach: starogardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, choszczeńskim, gryfickim) - gdzie termometry we wtorek pokażą maksymalnie 31 st. C, a w środę 33 st. C. Temperatura minimalna wyniesie 20 st. C. Alerty będą ważne między godziną 12 we wtorek a 18 w środę;

- lubuskim - gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 31 st. C we wtorek i 34 st. C w środę. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 19 st. C do 21 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać między godziną 14 we wtorek a 18 w środę;

- wielkopolskim - gdzie temperatura wzrośnie do 34 st. C. Termometry pokażą minimalnie od 19 st. C do 21 st. C. Alerty będą obowiązywać od godziny 14 we wtorek do godziny 18 w środę;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego, lwóweckiego) - gdzie temperatura maksymalna wyniesie 34 st. C. Temperatura minimalna sięgnie od 18 st. C do 20 st. C. Tam alerty będą ważne między godziną 13 we wtorek a 18 w środę;

- opolskim - gdzie termometry pokażą maksymalnie do 34 st. C. Temperatura minimalna wyniesie do 18-20 st. C. Alarmy będą obowiązywać od godziny 10 we wtorek do godziny 19 w środę;

- śląskim (z wyjątkiem powiatu żywieckiego) - gdzie temperatura maksymalna sięgnie 34 st. C. Termometry pokażą minimalnie 17-19 st. C. Alerty będą ważne między godziną 10 we wtorek a 19 w środę;

- mazowieckim (w powiatach: radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim, grójeckim, piaseczyńskim, otwockim, mińskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, Warszawa, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, sierpeckim, warszawskim zachodnim), gdzie temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 29 st. C do 31 st. C, w środę od 30 st. C do 33 st. C. W nocy termometry pokażą od 16 st. C do 19 st. C. Alerty ważne będą od godz. 13 we wtorek do godz. 20 w środę.

- łódzkim - temperatura maksymalna we wtorek może wynieść od 29 st. C do 32 st. C, a w środę od 32 st. C do 34 st. C. W nocy wartości te mogą wynieść od 18 st. C do 20 st. C. Ostrzeżenia zaczną się od godziny 14 we wtorek i zakończą się o godzinie 18 w środę.

- kujawsko-pomorskim i pomorskim (bez powiatów północnych) - temperatura maksymalna w dzień osiągnie od 31 st. C do 33 st. C. Nocą termometry pokażą od 18 st. C do 19 st. C. Ostrzeżenie wygaśnie o godzinie 18 w środę.

- świętokrzyskim, małopolskim (bez powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego) oraz podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: przemyskiego, Przemyśl, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego) - w tych województwach temperatura maksymalna we wtorek osiągnie od 28 st. C do 31 st. C, a w nocy termometry pokażą od 18 st. C do 20 st. C. W środę spodziewana temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C do 33 st. C. Alert przestanie obowiązywać w środę o godzinie 19.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali również alerty pierwszego stopnia przed upałem w województwie dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia-Góra, lubańskim, lwóweckim). Alerty będą ważne od godziny 13 we wtorek do godziny 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

Synoptycy IMGW planują we wtorek wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i łódzkim.

Istnieje również prawdopodobieństwo wydania ostrzeżeń pierwszego stopnia w województwie mazowieckim.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W środę również mogą zostać wydane alerty przed upałem. Synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia drugiego stopnia w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i łódzkim.

Mogą też obowiązywać ostrzeżenia przed burzami w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim, a przed burzami z gradem w woj.: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim - prognozuje się w nich wystąpienie w nocy burz z opadami deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie wystąpią opady gradu.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek mogą zostać wydane żółte alerty przed burzami z gradem w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie około 40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie wystąpią opady gradu.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją IMGW, alert przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czy jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza ta zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.