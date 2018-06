Żar wciąż bardzo groźny. Niebezpieczne będą też burze

Prognoza pogody na dziś: aż 33 stopnie i gwałtowne burze - 01-06-2018 To będzie bardzo gorący dzień. Temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza można się spodziewać jedynie na krańcach wschodnich. Pojawią się burze, które miejscami mogą być gwałtowne. czytaj dalej

W Lubuskiem kanalizacja nie wytrzymała godzinnej burzy, w Wielkopolsce konar spadł na trakcję - 31-05-2018 Burza, podczas której spadła ponad połowa miesięcznej sumy opadów, nawiedziła Gorzów Wielkopolski. To doprowadziło do zalań. Także w Wielkopolsce załamała się pogoda. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed upałami

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - SUBREGION WEWNĘTRZNY

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysoką temperaturą, która będzie gościć w wielu regionach Polski do soboty. Od piątku do niedzielnego poranka istnieje również ryzyko występowania burz z gradem. IMGW ogłosił prognozęostrzeżeń.

Do piątku do godziny 20 spodziewana temperatura maksymalna będzie wynosić od 30 do 32 stopni Celsjusza. Nocą spadnie do 14-17 st. C.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 st. C. Nocą temperatura minimalna osiągnie 16-18 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION LEGNICKI I NIZINNY

Upalna pogoda przyniesie w tym regionie maksymalną temperaturę od 28 do 31 st. C.

Alert obowiązuje do czwartku do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W całym województwie prognozuje się temperaturę dochodzącą do 29-31 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godziny 20.



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Temperatura maksymalna dojdzie do 28-31 st. C, a minimalna w nocy spadnie do 16-18 st. C.

Alert obowiązuje do soboty do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

W tym regionie prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień rzędu 28-30 st. C, miejscami nawet do 32 st. C. W nocy będzie wynosiła w najchłodniejszym momencie 15-18 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 19.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W dzień temperatura może dojść do 28-31 st. C, tylko nad morzem będzie chłodniej, w granicach 24-26 st. C. W nocy wartości temperatury spadną do 15-18 st. C.

Alert obowiązuje do soboty do godziny 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne do soboty (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń

Od piątku do soboty rano

Zła wiadomość dla "turystów w klapkach". Dzień odpoczynku dla zakopiańskich koni - 31-05-2018 W Boże Ciało zakopiańscy fiakrzy nie pracują. Ich wozy i dorożki nie dostarczą w czwartek pasażerów w takie miejsca, jak Morskie Oko czy Dolina Kościeliska. To oznacza także wolny dzień dla koni. czytaj dalej

BURZE Z GRADEM

Do soboty do godziny 7.30 rano według prognoz IMGW mogą wystąpić burze, przeważnie z gradem. Dla województw zachodnich prognozuje się również upały.

IMGW przewiduje, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem może wydać dla prawie całej Polski. Na obszarze kraju poza województwami: podlaskim i lubelskim podczas burz przewidywana suma opadów wyniesie od 10 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a w województwie pomorskim nawet do 30 litrów. Wiatr może osiągnąć prędkość w porywach do 70 kilometrów na godzinę, na Dolnym Śląsku do 80 km/h.

Burze bez gradu spodziewane są w województwie warmińsko-mazurskim. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 20 l/mkw. oraz wiatr o porywach do 65 km/h.

UPAŁ

Od piątku do soboty województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie według IMGW będą nękane upałami. Prognozowana temperatura w ciągu dnia dojdzie do 28-31 st. C. W nocy nie spadnie poniżej 15-18 st. C.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Od soboty do niedzieli rano

Również od soboty do niedzieli do godziny 7.30 w Polsce mają powstawać burze z gradem, jednak z wyższą sumą opadów oraz silniejszym wiatrem niż w piątek. Przewidywana temperatura ma wzrastać powyżej 30 st. C. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia.

BURZE Z GRADEM - alerty drugiego stopnia

Ogień zagraża lasom. "Ściółka suchsza niż papier" - 31-05-2018 Na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach. - Pamiętajmy o tym, że naprawdę wystarczy jedna iskra - ostrzegał we "Wstajesz i wiesz" starszy brygadier Paweł Frątczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. czytaj dalej

BURZE Z GRADEM - alerty pierwszego stopnia

IMGW może wydać ostrzeżenia drugiego stopnia w województwach: małopolskim i śląskim. W burzach może spaść od 25 do 35 l/mkw., lokalnie do 45 litrów. Spodziewana prędkość wiatru w porywach dojdzie do 75 km/h.

Przewidywane ostrzeżenia pierwszego stopnia miałyby dotyczyć województw: dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Prognozowana suma opadów podczas burz miałaby wynieść od 15 do 30 l/mkw., a lokalnie na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 40 litrów. Prędkość wiatru w burzowych porywach może dojść do 70-80 km/h, a w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej do 90 km/h.

UPAŁ

Na obszarze województw lubuskiego oraz wielkopolskiego przewidywana temperatura w ciągu dnia wyniesie 29-31 st. C, a w nocy nie spadnie poniżej 16-18 st. C.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Alert drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Jak radzić sobie z upałami

Aby bezpiecznie przetrwać upały, należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Nawadnianie

Zapotrzebowanie na wodę dorosłego mężczyzny wynosi 2,5 litra dziennie, kobiety - 2 litry. W trakcie upałów powinniśmy przyjmować dziennie około litra płynów więcej niż zwykle. Ilość ta dodatkowo rośnie, jeżeli uprawiamy sport.