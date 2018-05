Żar z nieba, możliwe burze. Aura w długi weekend trochę piękna, trochę groźna

Groźna pogoda w Polsce: bardzo wysoka temperatura i burze. Ostrzeżenia - 30-05-2018 Panujące w Polsce upały mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu, szczególnie uważać powinny osoby starsze, chore i dzieci. Tropikalne powietrze nad Polską sprzyja też tworzeniu się burz. Wydano alerty pogodowe dla znacznej części kraju. czytaj dalej

Upały nie odpuszczą

Czwartek na wschód od linii Wisły i Sanu zapowiada się słonecznie. W pozostałych regionach możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna osiągnie od 27 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany - ale w porywach burzowych może osiągnąć do 90 kilometrów na godzinę. Powieje ze wschodu.

W piątek na zachodzie i południu Polski możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie niewykluczony grad. Poza tym powinno być słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Sobota z chmurami

W sobotę na Suwalszczyźnie cały dzień będzie słoneczny. Na pozostałym obszarze spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, miejscami może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych jego prędkość może dochodzić do 90 km/h, powieje ze wschodu.

Wideo Opady deszczu w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Niedziela nadal bardzo ciepła

W ostatni dzień długiego weekendu na zachodzie i południu kraju zapowiadane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W pozostałych regionach powinno być słonecznie. W dzień temperatura osiągnie maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmiennych powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Podobna aura na początek tygodnia

W poniedziałek aura będzie podobna do niedzielnej. Na zachodzie i południu można się spodziewać przelotnych opadów deszczu oraz burz, lokalnie z gradem. Poza tym będzie dużo słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych jego prędkość może wzrosnąć do 90 km/h.

