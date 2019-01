Zawieje śnieżne, silny wiatr i oblodzenia. Ostrzeżenia przed gwałtowną pogodą

Sztorm na Bałtyku i silny wiatr. Wasze relacje z północy Polski - 02-01-2019 Na Bałtyku szaleje sztorm, plaże są pozalewane, woda wdziera się na ląd. Silny wiatr wiejący w nadmorskich województwach powalił drzewa i spowodował liczne zniszczenia. czytaj dalej

Drugi stopień zagrożenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi porywami wiatru i oblodzeniami. Niebezpieczne będą też intensywne opady śniegu, którym mogą towarzyszyć zawieje i zamiecie. Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia.

SILNY WIATR

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim obowiązują w powiatach: nowodworskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim oraz w Słupsku, Gdyni, Sopocie i Gdańsku. Wiatr powieje tam ze średnią prędkością od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach od 80 do 95 km/h. Alerty mają obowiązywać do godziny 12 w czwartek.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Na południu kraju prognozowane są intensywne opady śniegu. W województwach:

- śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki oraz Bielsku-Białej), gdzie może spaść od 40 do 50 centymetrów śniegu. Alert będzie ważny do godziny 12 w czwartek;

- małopolskim (w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, nowotarskim i tatrzańskim), w którym pokrywa śnieżna przyrośnie o 40-50 centymetrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 12 w czwartek;

- podkarpackim (na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego), gdzie ma spaść od 40 do 50 centymetrów śniegu. Alert będzie ważny do godziny 12 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

SILNY WIATR

Przekroczone stany alarmowe, wysokie fale i cofka. Alerty najwyższego stopnia - 02-01-2019 Na Zatoce Gdańskiej doszło do przekroczenia stanów alarmowych, a na płynącej przez Gdańsk rzece Motławie zaobserwowano zjawisko cofki. Prezydent Elbląga wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. W związku z pogodą władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność. czytaj dalej

Silny wiatr daje się we znaki w kilku innych regionach. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

- zachodniopomorskim (w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, białogardzkim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim oraz Koszalinie i Świnoujściu), gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h. Niebezpiecznie będzie do godziny 18 w środę;

- pomorskim (w powiatach: bytowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, gdańskim, kartuskim), gdzie średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 5 nad ranem w czwartek;

- kujawsko-pomorskim (poza powiatami: sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim i radziejowskim), gdzie zachodni wiatr powieje ze średnią prędkością od 30 km/h do 45 km/h, a w porywach osiągnie 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 5 w czwartek;

- warmińsko-mazurskim (poza powiatami gołdapskim, oleckim, ełckim), powieje silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z kierunków północnych. Ostrzeżenie ważne będzie do godz. 4.30 w czwartek;

- dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim oraz Wałbrzychu i Jeleniej Górze), w którym zachodni wiatr będzie wiać ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h. Alerty mają obowiązywać do godz. 8.30 w środę;

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim w powiatach górskich prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o nawet 20 centymetrów. Alert ważny będzie do godz. 19.30 w środę.

ZAWIEJE I ZAMIECIE

Prognoza pogody na dziś: porywisty wiatr i opady śniegu w wielu regionach - 02-01-2019 W środę w części kraju temperatura nie przekroczy zera stopni Celsjusza. Odczucie chłodu spotęguje silny, porywisty wiatr. Na Wybrzeżu rozpędzić się może do 100 kilometrów na godzinę, w górach nawet do 130. czytaj dalej

W powiatach górskich województwIMGW przewiduje wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych. Spowoduje je zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości 25-35 km/h, w porywach do 65 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 12 w czwartek.

OBLODZENIE

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza do -3 st. C, temperatura minimalna gruntu od -6 st. C do -3 st. C. Przewiduje się, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do piątku. Alerty ważne będą od godziny 16 w środę do północy w województwach:

- dolnośląskim (we wszystkich powiatach poza: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim oraz Wałbrzychu i Jeleniej Górze);

- opolskim we wszystkich powiatach.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

Bez latarek schodzili ze Śnieżki, zjeżdżali z góry na materacach. Ratownicy pomagają turystom - 29-12-2018 W ostatnich kilku dniach ratownicy GOPR mieli pełne ręce roboty. Trzy osoby w rejonie Suchego w Szczyrku w sobotę zjeżdżały na materacach, po czym uderzyły w drzewo. Potrzebowały pomocy medycznej. W piątek późnym wieczorem, na Śnieżkę weszła dwójka turystów bez odpowiedniego przygotowania. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

IMGW zaznacza, że gdy wydaje się ostrzeżenia drugiego stopnia, "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."