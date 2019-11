Zawieje śnieżne, silny wiatr, oblodzenia. Prognoza zagrożeń IMGW

Pogoda na pięć dni: ochłodzenie, spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg - 28-11-2019 W ciągu kolejnych pięciu dni do Polski napłynie chłód. Będą miejsca, gdzie temperatura w dzień wyniesie maksymalnie zero stopni Celsjusza. W wielu regionach spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Powieje też silniejszy wiatr. czytaj dalej

Synoptycy IMGW mogą wydać w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed licznymi zjawiskami pogodowymi.

>>>SPRAWDŹ POGODĘ NA PIĘĆ DNI

Silny wiatr

W piątek w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim mogą obowiązywać alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Prognozowana średnia prędkość wiatru w pasie nadmorskim wyniesie 35-50 kilometrów na godzinę, po południu i wieczorem 40-45 km/h, w porywach do 85 km/h. W województwie warmińsko-mazurskim prognozuje się dość silny wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 70 km/h. Na Kujawach może wiać z prędkością około 20 km/h, w porywach do 65 km/h.

Zawieje śnieżne

W województwie pomorskim silny wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje śnieżne.

Oblodzenia

W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim prognozowane są oblodzenia. Spadek temperatury poniżej zera stopni Celsjusza może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Na północnym wschodzie prognozuje się temperaturę minimalną od -2 st. C do 0 st. C, przy gruncie od -2 st. C do -1 st. C. W południowych regionach temperatura minimalna może wynieść od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -2 st. C do 0 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę zagrożeniem mogą być oblodzenia. IMGW może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Przewidywany spadek temperatury w nocy poniżej 0 st. C. może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna może wynieść od -3 do -2 st. C, przy gruncie od -4 do -2 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.