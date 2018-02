Amerykańska prognoza na marzec dla Europy: może być chłodniej niż zazwyczaj - 20-02-2018 NOAA, czyli amerykańska Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery, opublikowała mapę przedstawiającą prognozę temperatury dla Europy w marcu. Wynika z niej, że na kontynencie będzie chłodniej niż zazwyczaj. czytaj dalej

Zbliża się bardzo mroźna pogoda - zapowiada na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. - W następnych dniach potężny skandynawski wyż będzie rozrastać się w naszą stronę i z tym wiąże się napływ bardzo mroźnego powietrza z północny i północnego wschodu - dodaje.

Środa będzie pochmurna, ale na niebie pojawią się przejaśnienia. W regionach wschodnich wystąpią zanikające opady śniegu - do jednego centymetra. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Przeważnie pogodny czwartek

W nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie do -3 stopni na Nizinie Szczecińskiej, a na najchłodniejszej Suwalszczyźnie aż do -11 st. C.

W ciągu dnia niebo nad przeważającą częścią kraju będzie dość pogodne. Na Pomorzu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce popada przelotny śnieg. Termometry odnotują maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Piątek "na minusie"

Noc z czwartku na piątek okaże się jeszcze bardziej mroźna - termometry odnotują temperaturę minimalną wynoszącą od -14 st. C na Suwalszczyźnie do -7 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

W piątek niebo zasnują chmury, a na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 st. C na Podlasiu do -1 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami stanie się silniejszy.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wietrzna sobota

W nocy z piątku na sobotę termometry wskażą naprawdę niskie wartości - od -15 st. C na Suwalszczyźnie do -8 na Nizinie Szczecińskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń przed silnym mrozem dla czterech województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim temperatura wyniesie nawet -16 st. C, a w pozostałych wymienionych regionach ma być minimalnie do -15 st. C. W ciągu dnia temperatura może zaś nie przekroczyć -10 st. C. Prognozowane jest wydanie ostrzeżeń na ten czas.

Pierwszy dzień weekendu przyniesie zachmurzenie zmienne. Na Podkarpaciu wciąż będzie przelotnie sypał śnieg. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -8 st. C na Suwalszczyźnie, a do zera stopni w najcieplejszym regionie - na Nizinie Szczecińskiej. Północno-wschodni, przeważnie umiarkowany i dość silny wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h.

Prawdziwie mroźna niedziela

Mróz ściśnie również w nocy z soboty na niedzielę. Najchłodniejszy okaże się polski biegun zimna - Suwalszczyzna, gdzie termometry wskażą -17 st. C. Najwyższą temperaturę odnotuje się na Nizinie Szczecińskiej, -7 st. C.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie od -10 st. C na Suwalszczyźnie do -5 st. C na Pomorzu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.