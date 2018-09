Żegnamy się z bardzo wysoką temperaturą

W najbliższym czasie czekają nas i pogodne, i deszczowe chwile. Przyzwyczailiśmy się, że tegoroczne lato jest gorące, ale już w piątek temperatura maksymalna przestanie wzrastać do co najmniej 25 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na dziś: przed nami przeważnie piękny i ciepły dzień - 11-09-2018 We wtorek wiele miejsc kraju będzie pogodnych, jednak znajdą się i takie, w których popada. Na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W środę w wielu miejscach kraju będzie deszczowo. Opady wystąpią w całym pasie północnym Polski - od Ziemi Lubuskiej po Podlasie. Na pozostałym obszarze kraju spodziewamy się jedynie lekkiego zachmurzenia. Wciąż będzie ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 29 st. C. na Dolnym Śląsku. Uwaga: na północy powieje z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Wiatr może być uciążliwy. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać.

W czwartek popada w południowej i środkowej części Polski. Niewykluczone, że na południu i południowym wschodzie zagrzmi. Napłynie chłodniejsze powietrze polarne z północy i ochłodzi się. Słupki rtęci pokażą od 18 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu.

Ochłodzenie

W piątek nie będzie padać od Pomorza Zachodniego po Suwalszczyznę. Na pozostałym obszarze kraju popada, choć na Podkarpaciu spodziewamy się nawet burz. Ochłodzenie będzie jeszcze wyraźniejsze. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Weekend i deszczowy, i pogodny

W sobotę ma padać niemalże w całym kraju. Jedyną wolną od deszczu częścią Polski okaże się północny zachód. Temperatura wyniesie od 20 st. C na północnym wschodzie Polski do 23 st. C na Dolnym Śląsku.

Niedziela zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami, wiec będzie pogodniej niż w sobotę. Nigdzie nie powinno padać. Termometry wskażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C we Wrocławiu i Szczecinie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę